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誰在網路窺探你？有人寧禁手機1年換隱私

文╱取材自聯合新聞網
針對1000名美國人進行的調查發現，有71%的美國人對於別人窺視自己的網頁瀏覽紀錄感到尷尬。（示意圖／ingimage）
針對1000名美國人進行的調查發現，有71%的美國人對於別人窺視自己的網頁瀏覽紀錄感到尷尬。（示意圖／ingimage）

你在網路上做過最害羞或最見不得光的事是什麼？一家網路公司調查發現，不少美國人會悄悄搜尋認識的人相關細節，以了解他們的生活方式，更有人寧願用1年「禁用手機」來換取「網路隱私保密」，那，你會這麼做嗎？

媒體報導，一家網路公司針對1000名美國人的調查「最見不得人的上網習慣」，結果發現，都是以窺探他人隱私為主。有71%的美國人對於別人窺視自己的網頁瀏覽紀錄感到尷尬，45%的人會尋找「認識的人」的相關細節，裡頭過半數（56%）的人會想了解他們的長相、54%的人想了解日常生活、感情狀態占42%、職業（36%）、居住地（32%）及是否有小孩（26%）等。

另外，也有不少人愛看令人血脈賁張的內容但卻難以啟齒，調查中最多人愛逛成人色情網站「Pornhub」；再來是尋求個人建議（38%）、搜尋醫療疾病症狀（36%）、買他們自己不會買的商品（25%）、閱讀八卦新聞（21%）及大量負面新聞（12%）等。

報導提到，超過54%的美國人寧願放棄使用手機1年，也不願意公布自己一生的所有「網頁瀏覽紀錄」，他們認為有些紀錄可能過於露骨，故有3分之2的人會不定時清除自己的瀏覽器上的網頁歷史紀錄，超過10分之7的人會使用瀏覽器的無痕狀態來搜尋資料，57%的人每周都會清除1次紀錄。若以對象來分「隱藏度」，另一半占了30%，其次為小孩（23%）、父母親（22%）、朋友（10%）、上司和同事等（8%）。

手機 隱私 八卦

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