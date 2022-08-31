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沒兒女怎防老？退休生活費 應趁早規畫

文╱記者陳怡君
沒有子女的人，要提早規畫退休生活藍圖。(Getty Images)
沒有子女的人，要提早規畫退休生活藍圖。(Getty Images)

沒有子女的人，退休生活是否比較輕鬆？其實沒有子女，也代表著退休生活得完全靠自己。

CFP國際認證理財規畫顧問王琦惠說，退休前是財富累積期，理財目標是未來能「自給自足」，退休是要長期準備的，建議將未來生活藍圖和家庭責任都考量進去，才能更周全地準備退休金

財富累積期 目標自給自足

1、提早勾勒退休藍圖

重要的事說三遍，提早、提早、提早。

首先，要先對自己期待的退休生活有一個藍圖，尤其是沒有子女的人，更需提早釐清勾勒。

王琦惠說，未來生活藍圖跟個人的生活價值觀有關係，去勾勒期待的生活狀態，才知道要準備多少錢、要居住在哪裡，因此生活藍圖主要關係到經濟的三個面向：收入、居住、生活花費。

2、要納入家庭責任考量

許多人誤以為無子女者的責任比較少，退休只要過好自己的生活就好。但其實「我們不是一個人在這世界上，還有其他家人，他們有沒有可能是我們的責任？」

王琦惠提醒，許多沒有子女的人會忽略自己的責任而過度消費，等遇到必要的責任發生時來不及應對。

許多人也會認為沒有小孩，應該會有較充裕的資金，可以協助家裡開銷或照顧長輩，因此，在準備退休金時，應該要把這些可能都納入考量。

理財準備 先算好生活費

確定了未來生活藍圖與釐清家庭責任後，接下來就進入理財準備，王琦惠建議順序是：算出基本生活費→回算工作期間應累積金額→選擇投資工具。

首先區分出維持基本生活開銷有多少？對沒有孩子的人來說，記得要納入居住考量。算出來明確金額之後，就能回推現在工作期間應該怎麼準備，最後再選擇相應的投資工具。

因為，如果前面沒有先想清楚，許多人會先選擇聽起來很賺錢的投資工具，而忽略投資風險，就可能賠掉未來的退休金。因此，要先知道自己到底要累積多少錢，選擇投資工具時才不易迷失在報酬率裡。

循序漸進 掌握3個步驟

第一步：存本金

如果本金不夠大，即使投資報酬率高，也累積不到多少錢。因此王琦惠建議，可先以存本金為主，包括定存、儲蓄險和保本型的商品，當累積5年左右的收入，再將部分資金投入中風險投資。

第二步：存知識

在累積本金的階段，要同時吸收理財知識，有了一筆錢後才知道如何配置資金，而不會像中樂透般，有了錢卻不知道怎麼投資。

第三步：部分投資

除非是專業投資人，否則不建議把整個本金都拿去做風險投資。首先，要評估自己的風險屬性，如果屬於保守型的投資人，可能一半或三分之一留在保本型投資，另外一半或三分之一做有波動的投資，在累積退休金上會比較穩健。

退休金 投資 中風

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