Shazam聽懂流行20年 獻上歷年辨識最多歌曲

蘋果公司（Apple）旗下音樂辨識服務Shazam於2002年夏季推出，今天宣布歌曲辨識量已正式超過700億次。（圖：蘋果提供）

蘋果 公司（App le）旗下音樂辨識服務Shazam於2002年夏季推出，今天宣布歌曲辨識量已正式超過700億次，本週滿20週年同時，也為粉絲獻上特別歌單，包含過去每年辨識次數最多的歌曲。

值得一提的是，加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）是有史以來Shazam辨識次數最多的藝人，在德瑞克主唱或合唱的歌曲，Shazam累計超過3.5億次辨識。One Dance是德瑞克最受歡迎的曲目，Shazam累計超過1700萬次辨識。

蘋果發布新聞稿指出，Shazam平台藉由讓每個人都能使用歌曲辨識功能，進而改變人們與音樂互動的方式。對於每月超過2.25億的全球使用者而言，Shazam意即發現新事物。

為紀念20週年，Shazam帶來一份特別的歌單，包含過去20年來每年Shazam辨識次數最多的歌曲。從追隨者合唱團（Train）的Hey, Soul Sister，到希雅（Sia）的Cheap Thrills，這份歌單反映過去20年來全球音樂愛好者積極搜尋的內容。

回顧Shazam歷史，2002年8月Shazam以簡訊服務形式在英國推出。當時使用者可以在手機 上撥打2580，並在歌曲播放時拿起手機來辨識歌曲，接著會收到一則簡訊，提供歌曲名稱和藝人名字。

2008年7月Shazam在全新App Store上推出，同年10月推出Android版。2018年9月Shazam加入蘋果旗下，2021年6月的每月辨識量超過10億次，今年5月安裝次數超過20億次。