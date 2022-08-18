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亞馬遜測試TikTok風格功能 要用短影片拉高網購買氣

編譯葉亭均／綜合外電
電商巨擘亞馬遜（Amazon）傳出正在自家應用程式（app）測試TikTok風格的短影音功能。(路透)
電商巨擘亞馬遜（Amazon）傳出正在自家應用程式（app）測試TikTok風格的短影音功能。(路透)

電商巨擘亞馬遜（Amazon）正在自家應用程式（app）測試一項功能，可向用戶顯示類似短影音平台「TikTok」風格的產品購物資訊並向其他用戶分享。一名知情人士透露，目前只有少數亞馬遜員工可看得到這項測試。

華爾街日報報導，亞馬遜加入Meta、Google母公司字母等大型科技公司的行列，試圖透過短影音和無盡的內容串流來提高使用者黏著度。

根據以色列人工智慧公司Watchful Technologies的說法，亞馬遜正在測試的功能內部代號為「Inspire（啟發靈感）」，會以菱形小工具圖示出現在亞馬遜app首頁。這個小工具可帶領購物者前往顯示產品影音的內容整合中，購物者能夠點讚、分享並購買產品。雖然目前多數內容都是靜態圖片，但未來將包含影音內容。

亞馬遜發言人表示，公司「持續測試新功能，協助消費者的日子更輕鬆」。亞馬遜在公開推出新產品和服務前，都會對員工進行測試，也可能對Inspire功能進行大幅調整。

亞馬遜是最新一家試圖利用迅速崛起和超受歡迎的TikTok式短影音的科技巨擘。TikTok是2021年下載量最多的app。皮尤研究中心近期調查顯示，約67%的13歲至17歲青少年會使用TikTok，而TikTok的頂尖內容創作者每年可賺到數百萬美元。

Watchful研究員布查克說，亞馬遜的Inspire功能「可能會成為一種極具黏著性的社群媒體瀏覽方式。」

Meta和Google都已推出和TikTok形式類似的app內功能。Meta在2020年年初為臉書用戶推出短影音產品Reels，與TikTok爭奪年輕用戶。Meta主管還把公司的未來與影音內容連結，表示影音內容現在占用戶花在臉書和Instagram上逾半數的時間。

Google也為短影音挹注資源，6月時表示YouTube是最受美國青少年歡迎的平台，每月有超過15億人次登入觀看YouTube短影片「Shorts」，Shorts讓用戶可張貼最多達60秒的影片。

亞馬遜同樣涉足社群媒體式的服務，例如在其網頁上張貼創作者的動態影音，這些影音內容的產品可供購買，另外也試圖吸引網紅加入期計畫，可在亞馬遜建立個人化網頁，當追隨粉絲透過客製化連結進行購物時，網紅就可賺錢。

亞馬遜 TikTok 社群媒體

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