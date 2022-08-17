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近半數安卓用戶考慮跳槽iPhone？「關鍵原因」曝光

編譯易起宇／即時報導
最新調查顯示，近半數安卓用戶考慮跳槽改用蘋果iPhone，原因是安全和隱私考量。（路透）
最新調查顯示，近半數安卓用戶考慮跳槽改用蘋果iPhone，原因是安全和隱私考量。（路透）

最新調查顯示，49%安卓手機使用者考慮改用蘋果iPhone，原因是蘋果手機在安全和隱私保護方面「感覺上更勝一籌」。以特定機種比較，受訪者認為iPhone 13 Pro Max使用起來比三星的Galaxy S22 Ultra更令人安心。

據Beyond Identity對約1000名美國民眾調查，76%蘋果用戶認為蘋果的iOS作業系統愈來愈安全，74%安卓用戶也這麼認為。

若是再細分成不同機種用戶，iPhone 13 Pro Max用戶的安全感遠高於Galaxy S22 Ultra用戶。在iPhone 13用戶中，認為目前使用的手機是至今用過最安全手機的比率，是三星用戶的逾兩倍。

該研究也發現，蘋果和安卓的雲端服務，對用戶的安全感具有一定影響力：20%的iCloud鑰匙圈用戶感到極度安全，但只有13%的Google密碼管理員用戶感到極度安全；27%蘋果用戶對使用iCloud感到極度安全，但只有22%Google Drive用戶有同樣程度的安全感。

這項調查也顯示，由於蘋果的新作業系統安全功能有所改善，33%安卓用戶正考慮在下月iOS 16推出時改用iPhone；iOS 16最主要將新增的安全功能之一就是「Lockdown模式」。

此外，該研究也發現，iPhone用戶對數位安全的態度較積極，更多人傾向設定6碼PIN碼來解鎖手機，而非4碼；iPhone使用者也較可能使用定位追蹤和臉部辨識功能，但安卓並未提供相同技術。

蘋果 iPhone 安卓

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