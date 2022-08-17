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彭博：蘋果計畫9月7日發表iPhone 14等新品

編譯簡國帆／綜合外電
彭博資訊報導，蘋果公司計畫在9月7日舉行產品發表會。路透
彭博資訊報導，蘋果公司計畫在9月7日舉行產品發表會。路透

知情人士透露，蘋果公司計畫在9月7日舉行產品發表會，屆時新款iPhone（暫稱iPhone 14）新機等產品將問世。

彭博資訊報導，新款iPhone通常會在發表的約一周半後，進入門市銷售，蘋果今年預料將維持這種模式，一些零售商店的員工已被告知，要為9月16日重要新品上市做準備。

蘋果發表iPhone 14，也象徵拉開繁忙的秋季產品季序幕。蘋果9月除了發表新iPhone，通常還會宣布其他新品，預料包括多款新Mac電腦，低階和高階iPad、以及三款Apple Watch。蘋果發言人拒絕評論發布會時間的報導。

不過，因為現在距離蘋果設定的目標時間，還有約三周，因此計畫可能會改變，但蘋果常在9月上半月發布新款iPhone。

彭博指出，標準的iPhone 14外觀將類似iPhone 13，但將取消5.4英吋的「迷你」版，增加一個6.7英吋螢幕的款式，將是蘋果首度推出這個尺寸的非Pro版iPhone。

蘋果計畫對iPhone 14 Pro系列進行更大幅度的改造，螢幕將沒有「瀏海」，改為雙打孔螢幕的設計，給予用戶更大螢幕空間，並將新增一塊處理速度更快的晶片。同時，iPhone 14將採用與iPhone 13一樣的A15晶片。

iPhone 蘋果 晶片

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