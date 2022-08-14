iPhone上將看到更多廣告？蘋果計畫靠App這招更賺錢

蘋果公司正計畫透過增加在App上投放廣告，擴大營收。（美聯社）

iPhone的用戶未來可能在地圖（Maps）、播客（Podcasts）等App 應用程式上看到更多廣告。有報導指出，蘋果 公司正計畫大幅擴大廣告事業。

目前一些蘋果的App服務，像是蘋果商店（App Store）、新聞和股票等，會在內容中伴隨向使用者顯示廣告。雖然蘋果迄今避免在地圖等App向使用者發送廣告，但很可能會朝此方向努力。

彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）在14日報導，蘋果的廣告團隊今年初在「服務」業務占有一席之地。廣告平台副總裁特雷西（Todd Teresi）又開始向蘋果服務事業高級副總裁庫伊（Eddy Cue）報告。

特雷西表示，已經討論擴大廣告團隊，要讓當前40億美元的年營收 成長至破百億。為達此目標，必須向用戶投放更多廣告。

此外，蘋果在財報會議上也提到廣告業務，雖然面臨一些不利因素，但該業務仍有利蘋果公司。葛曼說，這顯然代表蘋果內部對廣告事業有其興趣。

葛曼認為，蘋果的電子書閱讀軟體Books、Podcasts這類App將包含更多廣告，地圖服務Apple Maps增加搜尋廣告也有其可能性。據傳蘋果內部也在研議相關可行性。

雖然蘋果可能靠投放更多廣告來強化其廣告營收，但仍要兼顧消費者的隱私權。另外，蘋果7月證實該公司嘗試在App Store中新增廣告欄位。