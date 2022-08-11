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通膨仍勝預期 股指反彈暫歇

對消費者有信心 蘋果iPhone 14 要供應商備貨9000萬支

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司已要求供應商今年新款iPhone的備貨至少與2021年一樣多。（路透）
蘋果公司已要求供應商今年新款iPhone的備貨至少與2021年一樣多。（路透）

蘋果公司（Apple）已要求供應商今年生產至少與2021年一樣多，寄望富裕消費者和不若以往激烈的競爭能協助對抗全球電子市場的低迷。

知情人士透露，儘管智慧手機市場的預測不斷惡化，但蘋果仍要求組裝商生產9000萬支下一代iPhone，數量與去年持平。蘋果預計2022年總共生產大約2.2億支iPhone，也大致相當於去年。

蘋果的預測是一個嚴格保守的秘密，上述數字表明它有信心頂住消費者在智慧手機和其他設備方面的支出下滑。第二季已下滑9%的全球手機市場，根據IDC的預測，2022年全年料將萎縮3.5%。

知情人士說，在Android設備需求欠佳的同時，蘋果新產品需求走強，源於消費者仍然願意花錢購買高端產品。華為手機基本消失也使高端智慧手機市場的競爭減少。

作為iPhone的主要組裝廠，鴻海也暗示蘋果的堅韌性。鴻海本周說，其智慧消費電子產品的銷量在2022年應該幾乎沒有變化。蘋果拒絕置評。

彭博資訊報導，蘋果今年將推出四款新iPhone，希望比2021年的版本更具突破性 。預計iPhone 14 Pro將包括一個大為改善的前置鏡頭，一套新的後置鏡頭系統（包括一個48兆像素感測器），更薄的邊框，更快的A16晶片，以及重新設計過的瀏海，改為一個藥丸形切口和一個圓孔，放置FACE ID和相機。

蘋果公司近幾年來一直維持大約7500萬支新iPhone的初始銷售水準，直至2021年將目標提高到了9000萬支。

蘋果 iPhone 手機

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