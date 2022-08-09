低頭族愈來愈愛滑手機 除了Instagram 也流連這些App

雖然疫情趨緩，但使用者對App的依賴程度仍未減，不少國家花費在上面的時間依舊有所成長。（截圖自Apple）

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，串流熱潮高峰已過，但消費者在串流上的使用仍持續增加。據統計，許多使用者在應用程式（App ）上的使用時間長達4-5小時。

根據《Tech Crunch》報導，每天在應用程式上的花費時間因國家或地區而異，但調查裡的13個市場，用戶每天花費在應用程式（App）上的時間仍超過4小時，這些市場包括印尼、新加坡 、巴西、墨西哥、澳洲、印度 、日本、南韓、加拿大、俄羅斯、土耳其、美國與英國，其中印尼、新加坡與巴西的用戶每天花5小時在應用程式（App）上。

雖然應用程式（App）使用量的成長與2020年第二季相比有所趨緩，但值得注意的是，當時因為是新冠肺炎封鎖期間，當時購物、銀行、遊戲及教育等應用程式（App）使用需求激增，2022年可謂回歸正常，但在封城期間所培養起的使用應用程式（App）的習慣，依然維持著。

部分市場可見應用程式（App）的使用量顯著增加，舉例來說，2020年第二季，新加坡用戶在應用程式（App）上的花費時間為4.1小時，但最新報告指出，目前已成長至5.7小時；澳洲則是從3.6增加到4.9小時，兩者時間花費上都增加了40％。

其他市場的成長則是趨緩，如印尼則是10%、印度5％、日本5％、加拿大20％、俄羅斯10％、美國5％、英國5％、中國5％及德國10％，墨西哥、土而其與阿根挺則是沒有成長或放緩，分別為0％、-5％，回到疫情前的水準。

此外，除了各國花費在應用程式上的時間外，該報告也指出應用程式裡最高下載量的軟體，分別為非遊戲類的Instagram，下載量是全球第一；TikTok則是在消費者支出排名第一；臉書依舊是月活躍度第一，領先 WhatsApp、Instagram、Messenger、TikTok、Telegram、亞馬遜、Twitter、Spotify 和 Netflix。

最值得注意的是，印度所開發的電商平台 Meesho，下載量躍升至第8位，多人連線遊戲 Stumble Guys排名也上升至第23位；6月初推出新賽季的Pokémon GO使用率也有所提升。