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蘋果傳將辦兩場秋季發表會 iPhone 14在9月上旬登場

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果傳出將在秋季舉辦兩場發表會。（路透）
蘋果傳出將在秋季舉辦兩場發表會。（路透）

蘋果公司傳出已經開始為秋季產品發表會預錄影片，預期新款旗艦手機iPhone 14將在9月上旬發表，屆時還會發表新款智慧手表Apple Watch Series 8；接著可能在10月舉行第二場產品發表會，推出新的平板電腦iPad和Mac產品。

追蹤蘋果消息的AppleInsider網站報導，從新冠疫情爆發以來，蘋果公司就改採預錄影片的方式舉辦線上活動，不再採用現場方式。蘋果顯然將在9月持續採用這一方式來發表iPhone新機。

根據彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）的說法，一位消息人士表示，蘋果已開始為9月的發表活動錄製影片，預期發表活動將在9月初進行。

根據葛曼的說法，蘋果這次秋季發表會將分兩場，第一場聚焦發表 iPhone 14、iPhone 14 Pro和智慧手表Apple Watch Series 8；第二場將可能在10月舉行，主打iPad和Mac產品。

iPhone 14和Pro預期將有6.1吋和6.7吋的「Max」版，但不會有「mini」的小尺寸版本。和往年不同的是，大多數的升級集中在Pro機款，包括相機升級為4,800萬畫素，採用隨顯螢幕（Always on Display）、A16晶片和用來放置TrueDepth景深鏡頭的藥丸型挖孔切口。

至於Apple Watch Series 8預期將搭載體溫感測器，但不會有全面的重新設計。另外蘋果將推出大尺寸手表表面的pro款式，用於運動和戶外活動，能應付運動時撞擊、激烈行動和濕度較高的影響。

蘋果 iPhone Apple

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