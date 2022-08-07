比「仙氣紫」更美？iPhone 14 Pro實機曝光真實新色

媒體曝光iPhone 14 Pro系列的模型機「紫色」色調，顏色又比渲染圖中的紫色更暗，整體看起來更沉穩。（翻攝自推特／＠theapplehub）

距離9月蘋果（Apple）秋季發表會剩下1個月，愈來愈多的iPhone 消息曝光，媒體報導，部落客爆料iPhone 14系列的顏色訊息，其中iPhone 14 Pro將出紫色，並有設計師畫出該色的渲染圖，沒想到有實機現身，比畫出來的圖還更美，似乎跟三星Galaxy S22的幻夜紫有得拚。

據9to5mac報導，部落客Jioriku先前成功預測iPhone 12及後續新機有「戴口罩 解鎖Face ID」的功能，日前再爆料9月將推出的iPhone 14系列新機顏色如下：

iPhone 14系列：將有綠色、紫色、藍色、黑色、白色和紅色，而紫色將取代原本iPhone 13的粉紅色。

iPhone 14 Pro系列：將有綠色、紫色、銀色、金色和石墨色，新出的紫色將取代iPhone 13 Pro的天峰藍。

換句話說，未來想要秀出新的iPhone 14系列手機 ，買紫色準沒錯。而紫色iPhone 14渲染圖也紛紛在網路上曝光，但是最近有不少媒體拿到iPhone 14 Pro的模型機，接近實機的外觀，呈現出來的紫又跟渲染圖不一樣，色調更深、更沉穩，已經從原本預測的「仙氣紫」變為時尚的暗紫色色系，更符合「Pro」級的感覺。

而iPhone 14 Pro系列的螢幕幾乎都表明將搭載「橫向驚嘆號」的挖孔螢幕設計，最近也有網友Po出該機的螢幕保護貼模樣，就是留下了橫向驚嘆號的外觀，但Face ID相關感測器和前鏡頭並未因此縮小，反而跟原本iPhone的瀏海螢幕大小相同。