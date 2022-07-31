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蘋果iPhone 14 Pro隨顯螢幕 比安卓晚出但藏「新技術」

聯合新聞網／ 綜合報導
iOS 16的「隨顯螢幕」只有在iPhone 14 Pro系列。（翻攝自macrumors）
iOS 16的「隨顯螢幕」只有在iPhone 14 Pro系列。（翻攝自macrumors）

蘋果（Apple）的iPhone 14系列傳將在9月蘋果秋季發表會登場，距離「曝光」還有1個多月，iPhone 14 Pro系列將改成橫向驚嘆號的挖孔螢幕設計不是新鮮事，日前又曝光「隨顯螢幕（Always-on Display，AOD）」的新功能，還要和跟安卓（Android）有個不一樣的「技術」。

安卓陣營像是三星Galaxy或Google的Pixel系列手機，很早就有「隨顯螢幕」功能，「隨顯螢幕」指的是能在手機處於待機狀態時，顯示有限的資訊，而蘋果拖到iPhone 14才出似乎有些過晚。外媒報導，iOS 16測試版被發現將針對高階款iPhone 14 Pro系列附上「隨顯螢幕」，平價版6.1吋的iPhone 14和6.7吋的iPhone 14 Plus無緣此功能。

已知iOS 16的「隨顯螢幕」會列出提醒事項、電話、郵件、訊息等小工具圖示。（翻...
已知iOS 16的「隨顯螢幕」會列出提醒事項、電話、郵件、訊息等小工具圖示。（翻攝自macrumors）

iPhone 14 Pro系列的「隨顯螢幕」效果類似Apple Watch，並增加能看見提醒事項、電話、郵件、訊息等小工具圖示，不過為何只有iPhone 14 Pro系列獨享這功能呢？原因是因為該系列螢幕搭載最新「ProMotion」自動適應更新率技術，能將螢幕刷新率降到1Hz，iPhone 13 Pro系列最低只來到10Hz，也能更省電。

不僅如此，似乎還要與安卓的「隨顯螢幕」拚出高下，在此次的iOS測試版桌布增加「睡眠（Sleep）」功能，類似濾鏡概念，若將螢幕關掉，可以將圖片黑暗化或褪色化，更適合用在「隨顯螢幕」上，再點選螢幕或是按下電源鍵，就會回到原本亮度（影片點我，來源：9to5mac）。

外媒秀出若將iPhone的螢幕關掉，原本的小丑魚圖片（右）將會黑暗化和褪色化（左...
外媒秀出若將iPhone的螢幕關掉，原本的小丑魚圖片（右）將會黑暗化和褪色化（左），再點選螢幕或是按下電源鍵，就會回到原本亮度。（翻攝自macrumors）

不過有網友認為，對於Apple Watch有「隨顯螢幕」的功能是必要的，但對於手機是否需要則打上問號，也有人認為已經花太多時間在看手機，有了此功能恐怕會一直分心，「應該會關閉隨顯螢幕的功能」；另外有人曾使用安卓該功能的人大讚iPhone這次的1hz技術，他認為安卓該功能已經用了10年，「但非常簡約」。

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