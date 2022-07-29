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模仿TikTok「全螢幕」引眾怒 Instagram將逐步改回原版

編譯周辰陽／即時報導
Instagram近日改版成TikTok式的「全螢幕版面」，引來超級網紅姊妹金卡戴珊及凱莉珍娜在內的許多使用者怒火，讓一度嘴硬的執行長莫塞里敵不過排山倒海批評，28日宣布將逐步改回原版。（資料照片。路透）
Instagram近日改版成TikTok式的「全螢幕版面」，引來超級網紅姊妹金卡戴珊及凱莉珍娜在內的許多使用者怒火，讓一度嘴硬的執行長莫塞里敵不過排山倒海批評，28日宣布將逐步改回原版。（資料照片。路透）

Instagram近日改版成「全螢幕版面」，引來超級網紅姊妹金卡戴珊（Kim Kardashian）及凱莉珍娜（Kylie Jenner）在內的許多使用者怒火。執行長莫塞里（Adam Mosseri）一度聲稱「影音將是趨勢」，但仍敵不過排山倒海的批評，28日宣布將撤回最近的部分改變，其中就包括了網友怨聲載道的全螢幕版本。

商業內幕與NBC新聞報導，莫塞里告訴《Platformer》電子報，「我很慶幸我們冒了險，要是我們沒有偶爾失敗，就不能想得夠遠或膽子夠大。但我們肯定需要倒退一大步跟重整旗鼓，（當）我們學到了很多，然後我們帶著某種新點子或迭代（Iteration）回來，所以我們將解決這件事」。

Instagram一直在測試類似於競爭對手TikTok的全螢幕影片與照片，最近釋出的改版主要特色就是以演算法在使用者的主螢幕推薦影片。然而，卡戴珊姊妹在內的許多使用者對此抱怨連連，也對Instagram在公然模仿TikTok的同時遠離分享照片此一根基表達了不滿。

根據《Platformer》報導，開放全螢幕影像的測試版將在接下來1到2周逐步收回。在Instagram著手改善演算法之際，也將減少App內推薦貼文的數量，但莫塞里仍明確表示，Instagram將繼續逐漸迎合迎合影片。雖然他們會暫時減少民眾看到的演算法推薦影片數字，一旦公司覺得改善了技術，這個數字就將再次上升。

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