我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界日報專訪「小廚神」朱如茵 回首3年前比賽：尷尬又幸運

猴痘病例飆 舊金山進入緊急狀態 這次不「封城」

全球智慧手機Q2出貨 降至2年最低 三星蟬聯銷售冠軍

編譯洪啟原／綜合外電
根據市調機構Canalys，市場龍頭三星電子上季的手機出貨量約為6,200萬支，穩坐出貨冠軍寶座，蘋果位居第二，其次是小米、Oppo和Vivo。(路透)
根據市調機構Canalys，市場龍頭三星電子上季的手機出貨量約為6,200萬支，穩坐出貨冠軍寶座，蘋果位居第二，其次是小米、Oppo和Vivo。(路透)

市調機構Canalys和Counterpoint發布最新報告指出，全球智慧手機今年第2季出貨量降至兩年來最低，顯示通膨和經濟衰退疑慮正打擊消費者信心。

據報告，截至6月底的上季，全球智慧手機出貨量季減9％至大約2.9億支，中國大陸出貨量下滑最多。市場龍頭三星電子的手機出貨量約為6,200萬支，穩坐出貨冠軍寶座。蘋果位居第二，其次是小米、Oppo和Vivo，這三家中國大陸手機廠的出貨降幅均達到兩位數比率，其中小米出貨量銳減25％。

分析師發現，上海和北京長時間的防疫封控影響中國大陸的手機銷售，而低價設備充斥和消費者購買意願降低，對更整個市場構成挑戰。

Canalys分析師Toby Zhu在報告中說：「供應鏈短缺不再是最緊迫的問題，因為零組件訂單正迅速削減，供應商開始擔心供給過剩。儘管下半年有新品發表和購物季促銷，但地緣政治問題、消費者信心下降及高通膨，將繼續打擊未來的市場表現。」

三星電子28日公布財報，並下修下半年財測，預估行動裝置需求持平或略微成長。蘋果同日公布財報後，也在法說會後的電話會議中表示須審慎看待需求疲軟。蘋果執行長庫克指出，Apple Watch和Mac產品產品表現不佳，須歸因於總經逆風因素、俄羅斯銷售暫停和中國大陸供貨受擾。

手機 蘋果 小米

上一則

iPhone在中國罕見大促銷 最多省89美元 庫克否認清庫存

下一則

速食店有老鼠 員工英勇徒手抓 網友誇「真男人加薪」

延伸閱讀

特斯拉原物料降價了 馬斯克：通膨可能開始下滑

特斯拉原物料降價了 馬斯克：通膨可能開始下滑

蘋果估本季營收年增加速 匯率波動恐減損50億元

蘋果估本季營收年增加速 匯率波動恐減損50億元
不是2碼或4碼…Fed宣布升息3碼 恐是考量「這一點」

不是2碼或4碼…Fed宣布升息3碼 恐是考量「這一點」
顧能：半導體最繁盛周期告終

顧能：半導體最繁盛周期告終

熱門新聞

英國有一對男女日前頂著攝氏40度以上高溫，在一處頂樓停車場「辦事」，被隔壁大樓的人目睹。（取材自推特）

不怕熱浪 英男女全裸停車場「辦事」 網友：至少在格內

2022-07-26 02:00
不少有房務經驗的人指出，如果東西看起來沒用過，基本上就不會特別清理。（圖／ingimage）

飯店清潔仔細？ 內行人警告：房內這「2樣東西」不要用

2022-07-21 00:21
爸爸替女兒向服務生告白，讓她尷尬到滑進桌底。(取材自YouTube)

服務生太帥 老爸幫女兒告白 她羞爆滑進桌底

2022-07-22 00:45
Phone 14 Pro外傳將改成橫向驚嘆號改成挖孔螢幕。（取材自推特／＠AppleInsider）

下半年最期待手機？iPhone 14不是No.1 半數網友都挑它

2022-07-27 01:15
一名年輕美女竟在豪宅門前脫褲露出比基尼，結果令警報響起。（取材自影片截圖）

豪宅保安響警報 屋主點開竟看到比基尼美女在脫衣

2022-07-22 21:40
社群軟體《Whisper》（咬耳朵），讓不少藏不住秘密的人在上面大吐苦水。(取材自官方推特)

驚覺未婚夫都和繼母「睡一起」 準新娘毅然毀婚

2022-07-26 21:52

超人氣

更多 >
拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題
41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光
遊民占用華人餐廳廁所2小時 驅離動武

遊民占用華人餐廳廁所2小時 驅離動武
紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死

紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死
與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」

與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」