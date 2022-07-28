iPhone在中國罕見大促銷 最多省89美元 庫克否認清庫存

蘋果中國針對iPhone13進行促銷打折。(取材自第一財經)

蘋果 在中國官網近期罕見推出大力度的打折促銷，官網顯示自7月29日至8月1日，消費者如果以指定方式支付，購買iPhone 13等產品時最高可省下人民幣600元(約89美元)。市場分析認為，蘋果可能是為了9月發布的iPhone 14正在清理庫存。對此，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 29日在財報會議上回應，該打折活動與清庫存沒有關係。

蘋果中國官網於29日零時起開啟夏季大促，除iPhone 13系列全系列優惠人民幣600元，支持12期免息分期外，iPhone SE 3、iPhone 12/12 mini、Apple Watch SE、AirPods Pro、AirPods 3等也都有人民幣150元至500元官方直降優惠。

在財報會上，庫克還表示，中國大陸6月的供應和需求都得到了「顯著改善」、「我們在618購物節期間取得了一些非常強勁的業績。」

蘋果公司於29日發布第三財季財報，庫克指出，在經濟放緩的情況下，公司將會「慎重」考慮支出決定。展望未來，庫克預計，儘管「一些領域出現疲軟」，但第四財季營收將加速增長。

他認為「宏觀經濟的逆風」在第三財季使蘋果公司受到影響，包括可穿戴設備和數位廣告業務。此外，他也指出供應緊張也在第三財季影響Mac和iPad，但iPad的需求仍然強勁。