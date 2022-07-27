華為發表鴻蒙 3.0 余承東：與iOS、Android三足鼎立

華為終端事業群（BG）執行長執行長余承東宣布，截止今年7月，鴻蒙系統使用者數量已突破3億，生態產品發貨量突破1.7億。中新社

華為 最新作業系統鴻蒙 3.0 （HarmonyOS 3）27日晚間正式發布，華為終端事業群（BG）執行長執行長余承東宣布，截止今年7月，鴻蒙系統使用者數量已突破3億，生態產品發貨量突破1.7億，隨著操作體驗與生態的不斷完善，HarmonyOS已與iOS、Android已形成三足鼎立之勢。

由於華為過去兩年發力智慧家居體系，多終端協同的生態，市場對於鴻蒙 3.0 期待頗高，被視為生態重大升級，發表後的用戶數預期會有較快增長。官方介紹鴻蒙 3.0將支援更多設備互聯，是面向萬物互聯新升級版作業系統。發布會上，華為智慧螢幕S86 Pro和S系列正式亮相。

華為終端事業群（BG）營運長何剛指出，鴻蒙 3.0 將帶來六大升級體驗，包括超級終端、鴻蒙智聯、萬能卡片、流暢性能、隱私 安全、資訊無障礙，帶來新的智慧體驗。同時，鴻蒙 3.0超級終端支援包括印表機、智慧眼鏡在內的12種智慧設備組合協同。除手機 外，智慧螢幕、PC等設備也可以成為超級終端的中心設備。

在發布會舉行之前，華為已經率先公布首批可以升級的裝置名單，當中包括手機、平板和智能螢幕共 14 款產品。首批升級包括Mate 40、P50兩大手機系列、兩款智慧螢幕 V 系列和一款平板產品； 8 月中旬升級 P40、Mate 30、nova 10 等系列。