Google地圖更新 推地標空照影像、優化單車路線資訊

Google今天宣布推出3項地圖服務更新。(美聯社)

Google 今天宣布推出3項地圖服務更新，包括可比較每條路線、查看更詳細資料的新版單車路線資訊，以及位置資訊分享通知和放上全球100個最熱門地標的地標空照影像。

Google地圖今天發布訊息指出，提供單車路線的服務至今已經超過12年，除了運用AI 人工智慧技術外，還搭配運用各城市的資料、製圖合作夥伴，以及來自Google地圖社群 的意見回饋，現在推出新版的單車路線資訊，可輕鬆比較每條路線，並查看更精細的詳細資料，在騎車上路前做好萬全的準備。

Google舉例，選擇騎單車到任何一個目的地，不僅能查看路途中的海拔高度和陡降程度，也能立即知道該路線是否有規畫單車道，以及行經的道路類型，像是主要道路或地方街道。這些資訊，會幫忙判斷途中會不會遇到交通堵塞，或是需要攀爬階梯。

此外，還可以取得鉅細靡遺的路線分析資料，快速了解該路線的單車專用道、行人共用道與人行專用道的占比，不用再擔心會不小心騎上陡峭的山坡，或是半路騎到車流量太大、讓人提心吊膽的路段。

Google地圖表示，未來幾周，單車路線資訊就會陸續推送到提供單車路線服務的數百座城市。

針對新增的「位置資訊分享通知」功能，Google表示，假設使用者要和一群朋友去參加演唱會，而朋友已選擇分享位置資訊；這時，使用者只要用演唱會場地的地址設定通知，就可以掌握其他人的抵達時間，迅速和他們碰面。使用者也可以設定通知，來查看對方離開會場的時間，這樣即使走散了也沒關係。

在設計這項功能時，Google首要考量就是確保使用者的隱私，所以只能針對選擇與自己分享位置資訊的使用者設定通知。當使用者設定通知時，系統會傳送多則提醒，來告知選擇與自己分享位置資訊的使用者。這些提醒，包括Google地圖應用程式的推播通知、電子郵件，以及每月週期性的電子郵件。一如往常，使用者可以全權控制這項功能，像是選擇停止分享位置資訊，或是完全禁止某位使用者設定這樣的通知。

夏日旅遊旺季到來，為了協助順利擬定旅行計畫， Google地圖即將放上全球100個最熱門地標的擬真空照影像，其中涵蓋巴塞隆納、倫敦、紐約、舊金山和東京等城市。這項功能結合了AI技術與數十億張高畫質的街景、衛星和空照圖像，是推出沉浸式實景的第一步。

假設打算來趟日本東京之旅，可以事先透過這項更新功能，近距離觀看東京晴空塔的樣貌，來決定是不是要把這個地標加入行程當中。只需要在Google地圖搜尋地標，然後點選相片，就可以查看該地標是否有空照影像可以參考。

Google指出，地標空照影像和位置資訊分享通知，目前已在全球Android版與iOS版Google地圖上推出，而單車路線資訊未來幾周就會陸續推送到全台各地，以及全球有提供單車路線服務的數百座城市。