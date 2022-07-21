實測iPhone 13掉進海底 5小時後找到「活過來」沒問題

蘋果日前在官方YouTube貼出影片，宣揚自家的iPhone 13系列具備IP68防塵防水等級。（翻攝自蘋果YouTube）

蘋果 （Apple）日前在官方YouTube貼出影片，宣揚自家的iPhone 13系列具備IP68防塵防水等級，可在最深達6公尺水中撐過最長30分鐘時間，但效果真有那麼厲害嗎？國外一名網友「實測設備」，意外將iPhone 13掉落海底長達5小時以上，沒想到竟然還能使用，引起網友熱議。

外媒報導，英國一名網友日前在海邊玩槳板運動（SUP）5分鐘後，不慎將iPhone 13掉落海底，他表示，等待海水退潮時，利用iPad的「尋找（find my）」功能，不僅發現iPhone 13「活過來」，也查到它的位置位在布萊頓海濱度假勝地附近的英吉利海峽（English Channel）之中。

一名網友玩SUP意外將iPhone 13掉落海底，沒想到5小時後竟還能找回來並完好如初。（翻攝自reddit討論區）

他幸運找到掉落海底的iPhone 13，並驚訝iPhone 13已泡在海中超過5小時，撿起使用時竟無任何損壞，報導中也未提及手機 為何會再自動開機，引起不少網友討論，網友大讚幸運之餘還是提醒，鹽水是電子產品的終極殺手，最好趁能開機時備份手機資料。

另名網友分享自身經驗，表示曾在游泳時將自己的iPhone塞在泳衣中也沒有任何損傷，但也有人表示，手機不小心被弄溼後，插上充電線充電就完全毀壞了。

蘋果官方也提到，若iPhone不幸進水，充電時將會跳出無法充電的警告。（翻攝自蘋果官網）

蘋果官方也提到，若iPhone不幸進水，充電時將會跳出無法充電的警告，此時應拔掉所有連接線或配件，在完全乾燥之前，請勿再次接上。若想將iPhone弄乾，官方提出「該做」和「不該做」的事情：