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蝴蝶鍵盤太容易壞 蘋果5000萬元與集體訴訟顧客和解

編譯黃淑玲／綜合報導
圖為去年蘋果推出的全新Mac Pro筆電。（歐新社）
圖為去年蘋果推出的全新Mac Pro筆電。（歐新社）

蘋果公司（Apple）同意為蝴蝶鍵盤訴訟案支付5000萬美元和解金，解決顧客主張該公司蝴蝶鍵盤有缺陷而提出的集體訴訟。

提起訴訟的消費者指控蝴蝶鍵盤會在使用者打字時重覆出現字母，或是按鍵經常沒有反應，以及其他問題。根據蘋果送交北加州地區法院的文件，蘋果否認官司中所有指控，表示提議的和解方案並不是承認有罪或行為不當。

華爾街日報請蘋果評論時，蘋果沒有回應。和解案還需要送主審法官核准，核准後全美適用。

和解方案裡符合發放補償金的筆電，是2015年到2019年銷售的MacBook 、MacBook Air、 MacBook Pro。適用給付的Mac筆電顧客，將電腦送至蘋果門市或指定維修站點，需要換掉多個鍵盤的人，蘋果將支付300美元到395美元；只換一個鍵盤的，付125美元。換新單一鍵帽的，最多給付50美元。

CNBC指出，蘋果最初推出蝴蝶鍵盤時，將之視為一項革新，因為它可以讓筆電變得更為輕薄。然而消費者使用後發現，蝴蝶鍵盤很容易出問題，只要有一些灰塵就會受傷，鍵盤就重覆出現不在預期內的字，或是按下後根本沒反應。一位蘋果網紅曾經形容，蝴蝶鍵盤是蘋果史上最糟的產品。

蘋果曾發聲明對蝴蝶鍵盤容易故障表達歉意，並自2019年開始，推出維修專案，為顧客免費更換鍵盤。同一年也開始讓蝴蝶鍵盤退場。

蘋果的Mac電腦部門，2020年成長11%，2021年成長23%至350億美元。高成長主要是人們因疫情在家工作，個人電腦需求大爆發。公司研發自家M系列晶片，增進電池壽命和反應，也是Mac業績好的原因。

蘋果 加州 華爾街

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