美國隊長嫌「iPhone 12重」網笑：能舉雷神之槌 拿不動手機？

男星克里斯伊凡（右）日前接受採訪表示，自己懷念「Home鍵」，且說新iPhone太重了。（影片截圖）

以《美國隊長》（Captain America）與《鋒迴路轉》（Knives Out）打出名氣的男星克里斯伊凡（Chris Evans）日前接受採訪表示，自己懷念「Home鍵」，且說新iPhone 太重了。

據apple insider報導，儘管克里斯伊凡是Apple TV+的愛好者，但他並不是iPhone 12的粉絲，他表示他想念有Home鍵的iPhone，還說若有機會的話，他很想換回iPhone6s。

今年6月克里斯伊凡終於把他使用多年的iPhone 6s升級新款iPhone，但受訪時他透露，對新的設計不太滿意，因為Apple改變了Home鍵和弧形設計，且他也抱怨新的iPhone太重，他需要用他的手指來支持，以保持手機 話筒的高度。

他說，重量並不是iPhone唯一的問題，他也說他想要的不是iPhone SE，而是iPhone6的設計，他希望舊有的功能設計。有網友看到這段訪問，回應「看來克里斯伊凡並不知道iPhone 13 mini比比6s輕，也不知道比6s有更大螢幕」，也有網友戲稱「他舉得起雷神之錘，卻拿不動iPhone？」

據了解，克里斯伊凡接演了Apple TV+的迷你影集《捍衛雅各》（Defending Jacob），且蘋果為了他和性感女神史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）合演的新片《Project Artemis》付了1億美元，這部新片未來將會在Apple TV+播出。

來源：Collider Interviews