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世界表情符號日 曝跨世代最愛用符號 iOS 16將增6動作

記者黃筱晴／綜合報導
今年秋季正式登場的iOS 16，將帶給iPhone使用者更多有趣的客製化Memoji和貼紙。（圖：蘋果提供）
今年秋季正式登場的iOS 16，將帶給iPhone使用者更多有趣的客製化Memoji和貼紙。（圖：蘋果提供）

7月17日是世界表情符號日（World Emoji Day），各式各樣Emoji表情符號已成為大家在社群媒體上表達與溝通的日常，嚷網路上的文字溝通多了溫度、少了嚴肅。Meta公布近期台灣人最愛用的表情符號排行榜，包含各世代最受歡迎的表情符號、最常被使用的運動類表情符號，及新版熱門表情符號（版本14.0）排行榜。

笑到流淚的表情🤣橫跨了Y、Z年輕世代成為最愛用的表情符號，而冒火的符號🔥也在18至24歲勇於對外表達情緒的Z世代榜單上。而傳愛無國界的愛心❤️符號則是受到所有世代的喜愛，成為前三大最熱門表情符號。

世界表情符號日，Facebook公布全台各年齡層最喜歡的Emoji。（圖：Met...
世界表情符號日，Facebook公布全台各年齡層最喜歡的Emoji。（圖：Meta提供）

在Facebook及Instagram上，大家最喜愛的運動類表情符號各有不同，但是籃球🏀無論在Facebook貼文或Instagram上個人檔案的簡介中都佔據榜首，其他受歡迎的運動還包含腳踏車、瑜珈、排球、棒球⚾️等。而在版本14.0的新版表情符號中，眼中含淚、手比愛心、遮臉偷看的表情，在Facebook上最受到台灣用戶青睞。

Instagram個人檔案簡介中，最受歡迎的運動類表情符號。（圖：Meta提供）
Instagram個人檔案簡介中，最受歡迎的運動類表情符號。（圖：Meta提供）

另外，蘋果也搶先在世界表情符號日預告了即將在今年秋季正式登場的iOS 16，將帶給iPhone使用者更多有趣的客製化Memoji和貼紙，包括17種全新及更新的髮型，包括不同的捲度、細捲髮的更新、拳擊髮辮等，另外還以更多頭飾、鼻子和唇色可供選擇，在表情動作上，iOS 16也多了6種全新姿勢可以選擇，包括手指愛心、超美味、暈頭轉向等。iOS 16將在今年秋天以免費軟體更新的方式推送，有興趣搶先體驗的使用者可以下載iOS 16公測版來為自己的Memoji打造全新Look。

Memoji將提供17種全新及更新的髮型，頭飾、鼻子與唇色也有更多選擇。（圖：蘋...
Memoji將提供17種全新及更新的髮型，頭飾、鼻子與唇色也有更多選擇。（圖：蘋果提供）
Facebook最受歡迎的新版表情符號。（圖：Meta提供）
Facebook最受歡迎的新版表情符號。（圖：Meta提供）

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