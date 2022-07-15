Meta擬推新功能 允許臉書用戶創建多個個人檔案

Meta表示，這項新功能將幫助用戶根據興趣和人際關係打造全新的體驗，例如對家庭和朋友兩種分類發布不同類型的內容。(路透)

臉書 母公司Meta 14日宣布，社群網站 臉書即將引進新功能，讓用戶在一個帳號下創建最多五個個人檔案，這是臉書問世以來維持實名制登入規定的重大轉變。

Meta表示，這項新功能將幫助用戶根據興趣和人際關係打造全新的體驗，例如對家庭和朋友兩個分類發布不同類型的內容。

Meta將維持每個用戶只能有一個臉書帳號的規定，其中主要個人檔案將沿用真實姓名。用戶登入帳號後可切換至新創建的其他個人檔案，且新檔案不須包含用戶的真實姓名，前提是帳號名稱不能含有任何數字或特殊符號。

這項轉變意味臉書提供用戶正當的「半匿名」空間，比照TikTok 、推特及Instagram提供多種選項的做法。

Meta在聲明中表示，針對冒名頂替和其他類型誤導身分表述的規定，將持續應用於所有的個人檔案。

Meta發言人表示，正在某些國家測試這個新功能，但不便透露是哪些國家。

科技網站9to5Mac報導，其實臉書早已推出類似功能，例如允許用戶創建和選擇哪些交友圈可看見特定貼文、照片或影片。開放用戶建立多個個人檔案可讓使這個功能更加直觀和條理分明，但臉書的意圖似乎與以下事實更有關聯：臉書用戶持續外流至TikTok在內的競爭對手。

CNN Business報導，在Meta推出這項測試前，這個社群巨頭已面臨獲利成長放緩和競爭加劇，尤其是TikTok吸引用戶持續投入時間和注意力。