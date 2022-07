iPhone等到了...YouTube「子母畫面」教你開啟神功能

許多人使用YouTube 時,想必都曾被「必須開啟程式才可播放影片」的問題所困擾,如今YouTube終於支援子母畫面新功能了。不過,Android 用戶早已開放使用多年,近日YouTube公布再度好消息,針對iOS 用戶開放子母畫面新功能。

YouTube 12日透過官方部落格宣布開放用戶使用「子母畫面(Picture-in-Picture,又稱畫中畫)」功能,即支援子母畫面播放影片,讓用戶可以使用手機做其他的事,並同時透過螢幕小視窗觀賞YouTube影片。

it's happening! ✨ picture-in-picture is slowly rolling out for YouTube on iPhone & iPad, & just like on Android, will be avail to:



Premium members globally &

non-Premium members in US (non-music only)



it’s been a long time coming 😌 all the details ➡️ https://t.co/mNbPWWE21n pic.twitter.com/ZeBY48KOhH