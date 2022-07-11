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蘋果過時產品清單 傳納入首款觸控列MacBook Pro

中央社／台北11日電
蘋果2016年推出首款搭載Touch Bar的MacBook Pro。（取材自Apple官網）
蘋果2016年推出首款搭載Touch Bar的MacBook Pro。（取材自Apple官網）

蘋果公司不斷推出新產品，並不定時更新已停止銷售超過5年、未滿7年的「過時產品」清單。科技網站報導，預計7月底更新的過時產品清單將納入2016年推出、首款搭載Touch Bar觸控列的13吋及15吋MacBook Pro筆電。

科技網站MacRumors取得蘋果向Apple Store零售店及其他授權經銷商提供的內部備忘錄顯示，除了搭載Touch Bar的13吋及15吋MacBook Pro之外，其他將在7月31日列入過時產品的蘋果裝置，包括2015年初發表的13吋MacBook Air、2016年發表的12吋MacBook、9.7吋iPad Pro、2015年發表的iMac等9款機種。

Apple Store和蘋果授權經銷商仍可為過時產品提供維修服務，但須視零件供給狀況而定。

蘋果於2016年發表重新設計的MacBook Pro，首度配備可快速顯示常用功能的Touch Bar觸控列，並搭載Touch ID指紋辨識器、更大的觸控板，接孔精簡到只剩下Thunderbolt連接埠和耳機孔。

蘋果備忘錄也提到，2012年發表的iPad mini將在7月31日列為已停止銷售超過7年的「停產產品」，屆時蘋果將不再提供硬體維修服務。

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