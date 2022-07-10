Apple Watch傳今秋推Pro版本較勁三星 售價900元起跳

蘋果去年推出的 Apple Watch 7系列。(歐新社)

蘋果 （Apple ）今年秋季可望推出「Pro」版本的 Apple Watch ，搶攻Garmin的運動手表市場，但和三星電子在智慧手表市場較勁意味更濃。

蘋果正開發新款 Apple Watch已盛傳多日，不僅螢幕變大，表殼更堅固 ，適合從事極限運動和活動力強的使用者。彭博記者葛曼（Mark Gurman）在他的「Power On」專欄指出，這款外界形容為走粗曠風的Apple Watch，將正名為 Apple Watch Pro，就像其他蘋果產品都有 Pro版本一樣。

葛曼在專欄中寫道：「這款智慧手表將專為吸引極限運動員和原本可能為重訓購買高階 Garmin運動手表的人。」

葛曼認為，蘋果推出Pro版本同時，也可能將 Edition 退出系列。Edition原本即定位為 Apple Watch系列中最高階的款式。

Apple Watch Pro不僅螢幕更大，電池蓄航力也更長，內載 S8晶片，以及體溫感測器，售價可能從900美元起跳。葛曼認為，Pro螢幕大，材質更高檔，也因此售價較高。

葛曼指出，蘋果推出高階款式 Apple Watch的時機也相當重要。他認為三星電子才是蘋果在智慧手表的勁敵，而三星電子正打算下個月推出 Galaxy Watch Pro 5。葛曼估計Apple Watch Pro機殼約在4.6公分或4.7公分，比Apple Watch 7系列多出7%空間。