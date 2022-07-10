Apple Watch傳今秋推Pro版本較勁三星 售價900元起跳
蘋果（Apple）今年秋季可望推出「Pro」版本的 Apple Watch，搶攻Garmin的運動手表市場，但和三星電子在智慧手表市場較勁意味更濃。
蘋果正開發新款 Apple Watch已盛傳多日，不僅螢幕變大，表殼更堅固 ，適合從事極限運動和活動力強的使用者。彭博記者葛曼（Mark Gurman）在他的「Power On」專欄指出，這款外界形容為走粗曠風的Apple Watch，將正名為 Apple Watch Pro，就像其他蘋果產品都有 Pro版本一樣。
葛曼在專欄中寫道：「這款智慧手表將專為吸引極限運動員和原本可能為重訓購買高階 Garmin運動手表的人。」
葛曼認為，蘋果推出Pro版本同時，也可能將 Edition 退出系列。Edition原本即定位為 Apple Watch系列中最高階的款式。
Apple Watch Pro不僅螢幕更大，電池蓄航力也更長，內載 S8晶片，以及體溫感測器，售價可能從900美元起跳。葛曼認為，Pro螢幕大，材質更高檔，也因此售價較高。
葛曼指出，蘋果推出高階款式 Apple Watch的時機也相當重要。他認為三星電子才是蘋果在智慧手表的勁敵，而三星電子正打算下個月推出 Galaxy Watch Pro 5。葛曼估計Apple Watch Pro機殼約在4.6公分或4.7公分，比Apple Watch 7系列多出7%空間。
上一則
「貓王」爭取過「捍衛戰士」飛官角色 阿湯打槍因這點
下一則
FB留言