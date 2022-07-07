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Meta的新VR頭戴裝置 取名Quest Pro、售價破千元

編譯黃淑玲／綜合外電
Meta的Oculus Quest虛擬實境（VR）頭戴裝置。(路透)
Meta的Oculus Quest虛擬實境（VR）頭戴裝置。(路透)

臉書母公司Meta開發的新款虛擬實境（VR）／擴增實境（AR）高階頭戴裝置，將取名「Quest Pro」。軟體開發者Steve Moser告訴彭博資訊，他在Meta設定此裝置的iPhone應用程式編碼裡，發現這個新產品的名字。

Moser說，程式編碼中，要配對頭戴裝置與控制器時，稱呼Meta這款最新頭戴裝置為「Quest Pro」。

預期Meta今年稍晚會正式公布此新硬體的名稱與上市細節，知情人士說，「Quest Pro」售價將超過1,000美元。

彭博指出，Meta最近將智慧手表等其他硬體計畫縮編，這款VR/AR頭戴裝置就成了主要重點推動項目。蘋果公司明年預料推出混合實境頭戴裝置，兩者會是競爭對手。

Meta的新款頭戴裝置較普通版Meta Quest採用強大許多的圖形處理能力，配置外部高解析攝影機，以彩色模擬AR，能夠進行眼動追蹤（eye tracking），儲存空間較多，搭配新控制器，顯示VR時的解析度提高。

Meta發言人對上述消息不予置評。彭博說，通常，Meta會安排在10月介紹新的頭戴裝置和相關功能。

目前Meta在VR市場有壓倒性的優勢，不過未來蘋果等對手加入戰局後，競爭將趨激烈。蘋果未來幾個月內，計劃發表頭戴裝置及其操作系統realityOS。蘋果估計會在明年推出的頭戴裝置功能與Quest Pro相似，有著高效能處理器、混合AR與VR能力，可以進行3D傳訊。

VR 蘋果 攝影

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