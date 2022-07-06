蘋果傳將推出螢幕最大Apple Watch 主攻極限運動人士

蘋果去年9月發表的Series 7 Apple Watch。（ 歐新社）

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果 計劃推出有史以來螢幕最大的智慧手表，表殼為堅固金屬材質，配備較大的電池，目標消費者主攻極限運動人士。

據了解，這款耐操版本的Apple Watch" rel="154292">Apple Watch ，表面顯示器的對角線將近2英寸（約5公分），將隨著新系列Series 8 Apple Watch一起上市。Series 8標準款的表面大小，則仍將維持目前Series 7的尺寸，也就是對角線1.9英寸；低階款Apple Watch SE的更新版，顯示幕也會與目前版本相同。

消息來源說，為極限運動者設計的新款大表面Apple Watch，其顯示幕面積比目前最大表面款的Apple Watch增加7%，解析度大約410 x 502像素，與目前款式相當。這款標榜堅固耐用的大手表，預定今年稍晚與另兩款新Apple Watch一起發表。

增大顯示器表面可容納更多體適能量表資訊呈現，配合蘋果在新的作業系統watchOS 9當中所增加的多個新健身運動測量功能。

知情人士表示，耐操版Apple Watch表殼採用鋁以外更堅固的金屬，加大的螢幕同時會更防碎裂。配置較大的電池，能讓極限運動人士追蹤運動的時間拉長。