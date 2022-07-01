神秘火箭箭體撞月球 「雙撞擊坑」讓科學家困惑不已

今日美國報報導，「神秘火箭箭體」3月4日撞上月球後，現場出現一個超過約27.4公尺寬的「雙撞擊坑」，正令科學家們感到困惑不已。照片翻攝：NASA/Goddard/Arizona State University

今日美國報6月30日報導，撞上月球表面的「神秘火箭箭體」正令美國航太總署（NASA ）感到困惑不已。

根據NASA說法，天文學家在2021年底發現一個來源不明的火箭箭體正朝向月球碰撞，實際撞擊則發生在今年的3月4日，NASA的月球勘測軌道飛行器（Lunar Reconnaissance Orbiter）不久之後就在月球表面發現撞擊現場，日前公開的新影像則顯示了該地點的快照。

NASA表示，撞擊地點出現一個超過約27.4公尺寬的「雙撞擊坑」（Double Crater），據報為一個直徑約18公尺的撞擊坑疊在另一個直徑16公尺的撞擊坑上。據報導，火箭箭體「在每端有著大型質量」可能造成此一雙撞擊坑，但他們注意到碰撞痕跡極為不尋常。

這是因為，用盡的火箭質量一般集中在發動機端，其餘的火箭節（Rocket Stage）則主要由空的油箱組成，之前並未見過火箭箭體撞上月球後造成雙撞擊坑。NASA表示，「由於火箭箭體的起源仍然不確定，撞擊坑的雙重性質可能表明其身分」。

休士頓 紀事報（Houston Chronicle）報導，目前還沒有太空 探索國家宣稱為該拋射體負責，讓科學家們對於神秘火箭箭體的真正來源感到困惑不已。