我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州卡車偷渡釀53死 黑心駕駛竟想「裝倖存者」躲警察

加州將發通膨紓困金 最高1050元 專家批不懂經濟

強制蘋果換成USB-C又增1國 巴西喊話：跟進歐盟

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone用Lightning充電孔已邁入第10年，僅管歐盟執委會一再表示相關決定並非針對蘋果公司，但預料蘋果將首當其衝、影響最大。蘋果大概從未想過，iPhone的Lightning充電孔會成為一種「國際連線運動」。(Ingimage)
iPhone用Lightning充電孔已邁入第10年，僅管歐盟執委會一再表示相關決定並非針對蘋果公司，但預料蘋果將首當其衝、影響最大。蘋果大概從未想過，iPhone的Lightning充電孔會成為一種「國際連線運動」。(Ingimage)

巴西也跟進歐盟統一充電口的政策！隨著歐盟立法通過，所有中小型的手持可攜電子裝置都必須在2024年秋季前，完成以USB-C為統一充電口後，充電功率較高的筆電類，也須在2025年年底前完成統一。巴西也喊話加入統一的「國際充電線」行列，也將時程較歐盟的規定提前，於2024年7月1日開始生效。

歐盟此舉意在減少電子垃圾的浪費。隨著立法通過，蘋果公司要在歐洲銷售所有產品，若未全面更新成USB-C線，可能就需要為歐洲運送特殊的USB-C iPhone型號。

根據巴西國家電信局Anatel最新公告指出，該項提案是參考歐盟法案及美國參議員的提議，巴西將於2024年7月1日起，凡在巴西販售的手機須採用USB-C，除方便消費者使用外，也能有效減低電子垃圾。

目前該法案仍在公開諮詢階段，公開諮詢將至當地時間8月26日截止。該諮詢法案內容稱，USB Type-C的充電接口，已是被大多數的全球製造商廣泛使用的充電接口，並在 EN IEC 62680-15 系列的歐規下被國際認可。

隨著巴西的加入，與美國多名民主黨參議員也紛紛提案下，蘋果恐將備感壓力，更換成USB-C只是時間早晚的問題。

iPhone用Lightning充電孔已邁入第10年，僅管歐盟執委會一再表示相關決定並非針對蘋果公司，但預料蘋果將首當其衝、影響最大。蘋果大概從未想過，iPhone的Lightning充電孔會成為一種「國際連線運動」。

歐盟 巴西 蘋果

上一則

準新娘向賓客收錢當蜜月旅費 網：當婚宴是募款活動？

下一則

懶得排隊上機 荒唐男假裝腳傷 坐輪椅快速通關

延伸閱讀

16小時談判 歐盟首長就氣候法立場達成協議

16小時談判 歐盟首長就氣候法立場達成協議
蘋果傳自家通訊晶片研發失利 高通仍是唯一供應商

蘋果傳自家通訊晶片研發失利 高通仍是唯一供應商
英下院即將表決修改北愛協議法案 英歐緊張升高

英下院即將表決修改北愛協議法案 英歐緊張升高
烏克蘭成歐盟候選國 澤倫斯基讚「歷史性一刻」

烏克蘭成歐盟候選國 澤倫斯基讚「歷史性一刻」

熱門新聞

辣媽參加運動會跑步，沒想到面朝地面跌倒春光外洩。取材自YouTube

參加女兒運動會「跌倒走光」 單身辣媽狂收求愛訊息

2022-06-24 02:34
男男女女全裸相對，要克服尷尬。（圖：Discovery提供）

8對男女全裸21天荒野冒險 養眼真人秀能擦出愛火？

2022-06-22 02:06
專家透露面試官最討厭的3句話。上班族示意圖。美聯社

面試官最討厭的3句話 專家曝：自以為加分其實很扣分

2022-06-24 03:40
通貨膨脹也波及手機服務，業者AT&T、Verizon本月陸續漲價。(美聯社)

手機月費也要漲了 最高漲價12元

2022-06-25 20:50
取材自臉書

搭訕男遭拒惱羞成怒「拿酒淋頭」 泰拳正妹直接打趴他

2022-06-24 20:54
娜斯塔西婭發起「TerOnlyFans」計畫，只要捐款就能隨機獲得一張裸照。圖為「TerOnlyFans」成員，非娜斯塔西婭本人。圖／取自「TerOnlyFans」成員Instagram

烏克蘭美女團「為國獻身」捐款就送裸照 募破70萬全拿去救國

2022-06-29 07:24

超人氣

更多 >
布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
前白宮助理驚爆最大內幕：川普爆粗打人搶座車

前白宮助理驚爆最大內幕：川普爆粗打人搶座車
德州偷渡慘案／卡車中途故障 無良駕駛丟下整車人逃跑

德州偷渡慘案／卡車中途故障 無良駕駛丟下整車人逃跑