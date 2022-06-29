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Sony推PC遊戲硬體新品牌 Inzone頭戴耳機下月開賣

編譯黃淑玲／綜合報導
Sony今（29）日發表PC遊戲裝備新品牌「Inzone」，首波產品為頭戴式耳機與4K顯示器。（路透）
Sony今（29）日發表PC遊戲裝備新品牌「Inzone」，首波產品為頭戴式耳機與4K顯示器。（路透）

Sony準備推出取名「Inzone」的新品牌遊戲用硬體產品，進軍個人電腦（PC）遊戲市場，將觸角延伸到PlayStation以外。硬體裝備會有頭戴式耳機、連結電腦主機的顯示器等。

彭博資訊分析，Sony近年努力經營行動裝置與PC遊戲領域， 公司想向消費者傳達，在遊戲機生態系以外，也會推出行動裝置、PC相關的硬體與遊戲。根據Newzoo的數據，2022年，PC遊戲市場占全球遊戲市場的五分之一，或410億美元；PC遊戲領域也是當今最有名電競的賽場，出色的串流品牌與玩家集中地。

首批Inzone產品會有三項設備：一款頭戴耳機、兩款遊戲顯示器。耳機基本款是有線款式，定價99.99美元，最高等級為無線款式，定價299.99美元，配備降噪功能；無論有線或無線，都提供360度空間模擬音效，且可與PlayStation 5遊戲機相容。

兩款遊戲顯示器均為27吋，其中一個為4K顯示器，另一個解析度較低但可快速以240Hz刷新。

頭戴式耳機與4K顯示器預定7月8日上市，另一款顯示器今年稍晚開賣。

Sony行銷總經理Shuichi Mogitani在今（29）日記者會上表示，「我們將所擁有的影音技術，都灌注到這些Inzone產品之中，Sony現在要來追逐認真的PC遊戲玩家。」他說，「這領域有大範圍的市場機會。PC遊戲玩家每天至少玩五到六小時遊戲。」

Kantan Games產業分析師Serkan Toto指出：「Sony 看來下定決心要擴大PlayStation的生態系。」PC上的Steam遊戲平台每月的活躍用戶，比Sony的PlayStation還多，「以一家做硬體的公司來說，Sony的作法很合理，不只賣軟體，也要針對這些玩家，提供掛上品牌的遊戲配件。」

分析師

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