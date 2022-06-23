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安卓粉用iPhone太失望 他列3大點莫名問題

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享自己從安卓手機換到蘋果iPhone的感想，引起不少網友討論。（取材自翻攝蘋果官網）
網友分享自己從安卓手機換到蘋果iPhone的感想，引起不少網友討論。（取材自翻攝蘋果官網）

安卓（Android）和蘋果（Apple）手機到底誰好用，一直很難討論出「結果」。一名網友日前表示，他終於離開安卓陣營改使用iPhone 13 mini，原本以為只要「重新適應操作邏輯」而已，沒想到有更多不便及Bug，讓他直呼「重開機的次數比我上一隻安卓還多。」引起網友熱議。

一名網友在批踢踢發文表示，自己一路使用安卓手機Sony Xperia Z5 Compact、SAMSUNG Galaxy S8到LG G8X G8X，「今年終於擺脫讓人手痛的大手機G8X換（蘋果）iPhone 13 mini。」以為換到蘋果手機只需要重新適應操作就行，沒想到使用後發現有諸多不便，他列出3大項蘋果手機的操作問題。

一是沒提供鎖定橫向螢幕功能。觀看影片時「螢幕只要稍微偏回直向」，就只能用直向螢幕觀看；二為關螢幕會讓Wi-Fi斷線。他表示在工作的地方連手機Wi-Fi後，不小心將手機關閉螢幕造成斷線，「完全收不到訊息」。

第三項是列出他認為的小Bug：從螢幕右上往下滑原為「控制中心」模式，「但有時會變（另一個）時間跟通知的頁面，還調不回來。」再來為App轉橫向再調回直向後，螢幕底下的「一槓（上滑回首頁之功能）」竟無法轉回直向而卡住無法使用等。只能透過重開機解決，他說買來1個多月，「重開機的次數比我上一隻安卓還多」，並表示最近也買了iPad Pro，但看到iPhone出現這些狀況，猶豫是否還要再買Apple Watch了。

該文引起不少網友討論，感同身受「Wi-Fi熱點」及「右上往下滑跳錯模式」問題，認為「iPhone破爛熱點」、「熱點就沒救，除了我的哀配可以快速連到iPhone熱點外，其餘都是一直斷一直斷，稍微閒置一下就斷，沒救。」

也有網友表示沒遇到這些連線問題，並認為可能是軟體的問題，「重刷應該可以解決不少。」另外也有人開玩笑說是「信仰不夠」、「以上都是版大個人使用上的問題，你要去適應蘋果而不是蘋果來適應你。」

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