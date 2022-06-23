亞馬遜Alexa研發新功能 要用已故親友聲音說話

科技巨頭亞馬遜表示，語音助理Alexa未來可能從預設的機器人聲，切換成用戶已故親友的聲音來提供服務。(美聯社)

科技巨頭亞馬遜 （Amazon ）表示，語音助理Alexa正努力研發複製人聲的模式，未來可能應要求改變預設的機器人聲，換成用戶的已故親友聲音來提供服務。

亞馬遜22日在人工智慧 （AI）大會re:MARS提出這項新功能，表示能使用戶對已故親友的「記憶延續不斷」。亞馬遜說，Alexa只要聽取某些人的說話聲不到一分鐘，就能模仿這個聲音。

天空新聞網報導，在亞馬遜展示的影片中，有小孩要求Alexa改用祖母的聲音講故事，Alexa以預設的機器人聲確認這個指令，隨後換成較柔和、更具人性的祖母說話聲。

目前不確定這項功能研發到何種程度，或何時能在Alexa引進這項功能。re:MARS大會聚焦於亞馬遜在普及運算方面的工作，包括Alexa的研發進展，所以短期內不會看到這項新功能問世。

精準複製人聲模式的能力可能帶來安全風險，但等未來親眼見證Alexa在短時間內聽取人聲及如何重現人聲後，再下判斷也不遲。

科技網站CNET行動裝置記者朗恩表示，這項新功能的接受度有待觀察。用戶須主動要求才會啟動該功能，但這還牽涉道德問題，即誰有權力在裝置或電腦伺服器上保留已故者的聲音和能保留多久。亞馬遜尚未對此發表看法。