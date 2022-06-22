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庫克給明確暗示：蘋果在打造頭戴裝置

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司執行長庫克。（歐新社）
蘋果公司執行長庫克。（歐新社）

財經網站CNBC報導，蘋果公司（Apple）執行長庫克Tim Cook）給出了暗示，近乎證實蘋果正在打造頭戴裝置。

他日前接受中國日報美國版採訪時被問到，擴增實境在消費市場取得成功的關鍵為何。庫克回答：「如你所知，我對擴增實境（AR）感到興奮。對任何技術，包括AR在內，關鍵都是把人性擺在中間。」然後他描述蘋果在該領域的工作主要聚焦AR應用程式，又補充表示：「我認為，我們仍處於技術發展非常早期的階段。對於在此一領域看到的機會，我興奮不已，持續關注，你將看到我們要提供的東西。」

這是庫克承認蘋果在醞釀大事的最明顯事例之一。儘管當前的應用程式可用於繪製房間或查看新家具是否合宜 ，但蘋果似乎更有可能在打造函式庫和開發人員工具，以便為頭戴裝置之類的東西開發app。

彭博資訊5月報導，蘋果已向董事會展示其混合實境（AR/VR）頭戴裝置，計劃最早今年底宣布，也有可能推遲到明年。報導也指出，該裝置預估2023年上市。

蘋果將須追趕一些大型科技公司，特別是為轉攻元宇宙而改名Meta的臉書，傳出計劃2024年發布首款擴增實境(AR) 眼鏡，以及2016年就發布Hololens AR眼鏡的微軟。

蘋果 庫克 Tim Cook

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