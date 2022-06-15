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微軟IE瀏覽器終止服務 全球2800萬人還在用

中央社／台北15日電
微軟的IE瀏覽器問世27年後，15日正式終止服務。（美聯社）
微軟的IE瀏覽器問世27年後，15日正式終止服務。（美聯社）

微軟Internet Explorer（IE）瀏覽器問世27年後，今天正式終止服務。根據研究機構EarthWeb統計的瀏覽器使用數據，目前IE仍有0.64%市占率，相當於全球2800萬人還在使用。

EarthWeb表示，微軟終止IE支援服務後，IE仍然可以在搭載較舊版本Windows作業系統的電腦上運行，不過一旦故障就無法修復。Windows 10和Windows 11用戶將無法再使用IE，但針對部分無法透過微軟新型瀏覽器Edge載入的內容，可能會提供IE模式進行瀏覽。

EarthWeb數據顯示，Google Chrome在全球瀏覽器市占率高達64.95%，第2名蘋果Safari市占19.01%，第3名微軟Edge市占僅3.99%，遙遙落後。

第一代IE於1995年誕生時，瀏覽器市場是由網景公司推出的Netscape主宰，微軟透過Windows與IE搭售的策略，加上每隔幾個月迅速更新IE版本、率先支援新的網頁技術，IE很快就站穩腳步。到了2002年4月，IE市占率已經高達96.6%，聲勢如日中天。

隨後IE安全性開始遭受愈來愈多質疑，同時面臨以開源技術打造的Firefox、手機瀏覽器Safari與Opera進逼，IE市占率到2008年已跌破80%。然而真正改寫瀏覽器市場的重量級對手，是2008年開放下載的Google Chrome，提供標籤列置頂、網址列與搜尋列合一等人性化設計，為現代瀏覽器樹立新標竿。

3C科技達人Tim哥向中央社記者表示，軟體開發需要考量功能及安全性，如果舊軟體可以持續更新，消費者還能接受，但是像IE的架構和設計思維已經不符合當代潮流，自然會被淘汰，微軟也已推出功能更齊全的Edge瀏覽器取代IE。

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