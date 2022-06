歐盟都說話了…蘋果還不全換？傳僅2款iPhone先換USB-C

歐盟 正式投票通過提案,未來將規範以USB-C連接設計作為充電器統一使用規格。不過,有爆料客認為今年將推出的iPhone 14仍會搭載Lightning,直到2024年才會全面轉換。

目前市面上多數3C產品,包含手機、耳機、筆電及相機等裝置,其實都已開始使用USB-C連接阜設計,就連蘋果 目前也逐漸將Mac、iPad產品改為USB-C規格充電,但iPhone產品考量眾多周邊配件市場仍以Lightning為設計,因此未更改為USB-C設計。

根據爆料客LeaksApplePro透露,目前蘋果對於iPhone換成USB-C的計畫是先讓預計在明年度推出的iPhone 15率先搭載,但僅限iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max兩款高階機型,基本款的iPhone 15仍搭載Lightning。

預計於2024年推出、再下一代的iPhone 16則會全系列搭載USB-C,屆時對於iPhone而言,Linghtning將正式轉換為USB-C,趕上歐盟規劃於2026年前全面轉換的規定。

iPhone 15: Lightning

iPhone 15 Pro: USB-C



iPhone 16: USB-C

iPhone 16 Pro: USB-C or portless



Lightning is coming to an end.