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歐盟都說話了…蘋果還不全換？傳僅2款iPhone先換USB-C

聯合新聞網／ 綜合報導
歐盟通過提案，要求電子產全面使用USB-C接孔；圖為蘋果示意圖。（Getty Images）
歐盟通過提案，要求電子產全面使用USB-C接孔；圖為蘋果示意圖。（Getty Images）

歐盟正式投票通過提案，未來將規範以USB-C連接設計作為充電器統一使用規格。不過，有爆料客認為今年將推出的iPhone 14仍會搭載Lightning，直到2024年才會全面轉換。

目前市面上多數3C產品，包含手機、耳機、筆電及相機等裝置，其實都已開始使用USB-C連接阜設計，就連蘋果目前也逐漸將Mac、iPad產品改為USB-C規格充電，但iPhone產品考量眾多周邊配件市場仍以Lightning為設計，因此未更改為USB-C設計。

根據爆料客LeaksApplePro透露，目前蘋果對於iPhone換成USB-C的計畫是先讓預計在明年度推出的iPhone 15率先搭載，但僅限iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max兩款高階機型，基本款的iPhone 15仍搭載Lightning。

預計於2024年推出、再下一代的iPhone 16則會全系列搭載USB-C，屆時對於iPhone而言，Linghtning將正式轉換為USB-C，趕上歐盟規劃於2026年前全面轉換的規定。

iPhone 歐盟 蘋果

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