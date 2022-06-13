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蘋果頭戴裝置大賣點？郭明錤估AR/VR流暢切換、Q2上市

編譯葉亭均／綜合報導
分析師預估蘋果的頭戴裝置能夠在虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）輕鬆切換。圖為資料照片，非蘋果公司的頭戴裝置。(路透)
分析師預估蘋果的頭戴裝置能夠在虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）輕鬆切換。圖為資料照片，非蘋果公司的頭戴裝置。(路透)

知名蘋果分析師郭明錤預測，蘋果的混合式頭戴裝置（MR）可能提供在虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）輕鬆切換的功能，而且有可能成為這款頭戴裝置的主要賣點之一。

傳聞已久的蘋果AR和VR頭戴裝置屢次被指為是一種混合式頭戴裝置，可在家庭中把VR和AR內容提供給用戶。這種雙功能可能會是蘋果切入這塊市場的重要方式。

天風國際證券分析師郭明錤12日推文說，大家普遍知道VR體驗，也清楚AR的體驗可能是什麼樣子，「但對多數人來說，難以想像在AR和VR順暢切換能提供甚麼樣的創新體驗，而這可能是蘋果頭戴裝置的一大賣」。

郭明錤在第二條推文中表示：「我認為完整的混和式實境不只是能夠同時支援AR與VR的硬體，還要有能力可整合AR與VR，並且在不同情節中順暢切換它們。這是為何我使用AR/MR來形容預料在2023年第2季上市的蘋果頭戴裝置。」

郭明錤在6月7日推文預測蘋果頭戴裝置可能亮相的時間點，顯示蘋果可能會在1月為這款產品舉行一場發表會。

蘋果的頭戴裝置據傳在開發時遇到麻煩，但據稱已經進入開發的「進階階段」，包括展示給蘋果的董事。

蘋果 VR 分析師

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