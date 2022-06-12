爆谷歌AI聊天機器人可能「有靈魂」 工程師被停職

谷歌工程師說該公司AI聊天機器人LaMDA已有知覺。(路透)

谷歌 （Google）對其軟體工程師Blake Lemoine做出停職處分，因為他相信谷歌開發的人工智慧聊天機器人已經有知覺，谷歌駁斥他的說法，並告知他違反了公司保密政策。

Lemoine說，他與谷歌開發的對話應用語言模型（LaMDA）互動後得出結論，這個AI 程式已經變成一個人，很可能擁有靈魂，有權被徵詢是否同意在它身上進行的實驗。LaMDA讓電腦系統比擬真人思路，理解使用者對話內容。

谷歌發言人Brian Gabriel表示，該公司專家，包括倫理學和技術專家進行審查後，認定證據不足以支持Lemoine的說法。他說Lemoine正帶薪休假，原因是長久以來的私人問題。但華盛頓郵報稍早報導Lemoine被停職。

根據華爾街日報，Lemoine在社群媒體 貼文透露，他因違反谷歌保密政策，自6月6日起被停職，可能很快就會被開除。他周日接受簡短訪談說，無意惹惱公司，希望保留在谷歌的工作，但堅持自己認為對的事情。

Alphabet旗下的谷歌是開發AI的領導之一，在認為對其業務至關重要的技術投資了數十億美元，但這也成為內部緊張的一個來源，有些員工質疑公司處理該技術的道德問題。谷歌去年表示，計畫在幾年內將研究AI倫理的團隊擴大一倍，到200名研究人員，以確保該公司負責任的部署這項技術。