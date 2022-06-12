蘋果傳今秋推M2升級版iPad Pro 14.1吋等明年登場

蘋果傳今秋推出搭載M2晶片的升級版平板電腦iPad Pro。美聯社

儘管市場傳言蘋果 公司要到明年才會推出螢幕尺寸更大、達到14.1吋的平板電腦iPad Pro，但彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）預測，蘋果仍計劃今年秋季發表升級版的iPad Pro。

知名面板分析師、DSCC執行長Ross Young在9日推文說，來自供應鏈 的消息證實14.1吋的iPad Pro正在開發中，將配備MiniLED和ProMotion（自動適應更新頻率技術），較可能在2023年初上市。市場也傳出這款iPad將搭載蘋果的M2晶片 。不過，仍有專家預期，當前尺寸的iPad Pro選項今年稍晚也將獲得升級。

彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）表示，儘管蘋果可望推出14.1吋的iPad，但並無計劃停止生產11吋或12.9吋的iPad Pro款式。

葛曼認為新的iPad Pro機款將在9月或10月亮相，會在蘋果的秋季發表會中登場。

若蘋果在秋季發表新的iPad Pro，升級的亮點應該是採用M2晶片、MagSafe無線充電以及相機鏡頭系統升級。這項預測重申葛曼在今年稍早所提出的預測，當時就指出會在2022年底推出新款iPad Pro。

其他可能的升級亮點包含採用玻璃蓋板，以及11吋iPad Pro採用mini LED背光技術。