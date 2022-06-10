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蘋果擬推15吋MacBook Air 善用自家晶片搶NB市占

編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果執行庫克6日在開發者大會上，手持搭載M2晶片的最新款MacBook Air。 美聯社
蘋果執行庫克6日在開發者大會上，手持搭載M2晶片的最新款MacBook Air。 美聯社

知情人士告訴彭博資訊，蘋果未來一年計畫善用自家研發速度更快的晶片，增加筆記型電腦的產品線，搶攻更多的電腦市場市占。

彭博9日報導，消息人士說，蘋果現正開發更大台的MacBook Air，配備15吋螢幕，最快明年春季推出。出這麼大台的機種是MacBook Air的14年歷史頭一遭。蘋果另也在開發新的最小型的筆電機種。

彭博指出，蘋果準備推出這些新款筆電，凸顯了想要充分發揮自家處理器表現的策略，著眼於目前由聯想（Lenovo）和惠普（HP）所領導的筆電市場。蘋果2020年開始與長期夥伴英特爾分開，專注自行研發設計其產品所需的核心晶片。本周舉行的開發者大會（WWDC），宣布最新的M2晶片要用到Mac產品線上。Mac系列占蘋果銷售的10%。

據了解，蘋果本來今年就想推出15吋版本的MacBook Air，後來轉而先全力聚焦在13.6吋。13.6吋的機種於是在本周一的WWDC上亮相；不過由於供應鏈吃緊，這款新機也要到7月才能上市。

小型筆電方面，蘋果再度設計要推12吋的機種。據悉上市時程考慮放在2023年底或2024年初。如果計畫真的進行，這會是2019年停產12吋版本後的回歸。2015年蘋果首次推出12吋MacBook，但因鍵盤常出問題，效能表現也差，後來停產。未來一兩年若重出江湖，還不清楚會設計為入門款產品，還是高階Pro的輕巧版。MacBook Pro產品線目前有的機種是13.3吋、14.2吋以及16.2吋。

彭博向蘋果提出採訪請求時，蘋果拒絕評論公司的產品計畫。

蘋果 晶片 供應鏈

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