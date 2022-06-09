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蘋果「先買後付」不讓銀行占便宜 貸款信調自己來

中央社／紐約8日綜合外電
蘋果公司。（路透）
蘋果公司。（路透）

蘋果公司（Apple Inc）今天表示，新推出的Apple Pay Later先買後付分期服務，將利用公司龐大的資產負債表來提供。

蘋果表示，財務部門將決定提供這項服務資金的確切機制，資金來源日後可能變動，貸款與信用審查決策則由全資子公司Apple Financing LLC處理。

蘋果本周宣布推出先買後付服務，提供6週分4期的付款方式。這項服務將於今年稍晚與iPhone以及iPad最新作業系統一起推出，成為擁有類似服務的Affirm Holdings Inc及Block Inc等公司競爭對手。

蘋果的先買後付貸款為零利率，也不額外收取費用，至於如何判斷購買者的信用，蘋果表示打算軟性調閱客戶信用等資料，例如客戶在蘋果實體店面和線上商城的購買與付款紀錄。

蘋果客戶使用這項服務須將簽帳金融卡綁定Apple Pay帳戶用以還款，購買當時需支付核可貸款總額的1/4，如同其他金融卡交易，蘋果將立即檢查以確保是否有餘額支付後續款項。

蘋果將在所有可使用Apple Pay的地方提供這項服務，無論是線上或實體店面。蘋果表示，支付給商家的款項將透過高盛集團（Goldman Sachs Group Inc）發行的支付驗證，經萬事達卡（MasterCard）網絡進行。

蘋果 Apple 貸款

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