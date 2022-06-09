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元宇宙AI性愛將成主流？開發者：能在嘴唇上創造觸覺

聯合新聞網／ 綜合報導
丹尼爾談及未來的元宇宙色情內容，「可以通過觸覺的技術體驗與漂亮的性感人型進行虛擬性愛，這項技術甚至能做到在嘴唇上，甚至在嘴裡創造觸覺。」（取材自DREAMCAM臉書）
丹尼爾談及未來的元宇宙色情內容，「可以通過觸覺的技術體驗與漂亮的性感人型進行虛擬性愛，這項技術甚至能做到在嘴唇上，甚至在嘴裡創造觸覺。」（取材自DREAMCAM臉書）

根據英國《太陽報》報導，VR性愛科技公司Dreamcam副總裁丹尼爾·戈爾丁（Daniel Goldin）表示：「元宇宙中的色情內容感覺會像是真正的性愛，可能會在一兩年內進入市場」。

Dreamcam副總裁丹尼爾·戈爾丁（Daniel Goldin）透露了一個驚人的事實，未來的性愛元宇宙會像是擬真性愛，甚至比真實的性愛感覺更理想。他並表示，這將是能讓人免費進入的內容世界，允許使用者能隨心所欲地探索他或她的性取向。距離上市時間可能在兩年內或者更短時間，就能讓商品準備好上市。

丹尼爾談及未來的元宇宙色情內容，是透過高科技裝備，複製性的真實感覺。將成人電影的內容加以互動化，「可以通過觸覺的技術體驗與漂亮的性感人型進行虛擬性愛，這項技術甚至能做到在嘴唇上，甚至在嘴裡創造觸覺。」丹尼爾形容，使用者在進入AI色情內容之前，必須先穿上高科技的服裝，並套上觸覺手套和虛擬實境的耳機，「當你觸摸化身時，會感覺到模特兒的臉頰或著膝蓋是存在的，甚至能感覺到其他部位。」

丹尼爾大膽地說：「簡而言之，手淫曾經是一種想像的體驗，現在將能完全身歷其境，就像是在現實裡互動一樣，這將是一次超現實的性體驗。」、「就像在有聲電影出現後，我們無法想像一部沒有音軌的電影。」未來，探索性取向不再受限於對象或身份限制，「VR性愛能創造比常規性愛更多樣化的空間，每個人都可以試圖找到一些個人的東西。」

電影 元宇宙 VR

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