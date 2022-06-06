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超薄超美 MacBook Air搭載新一代M2晶片

記者黃筱晴／即時報導
新款MacBook Air完全重新設計，由新一代M2晶片強勢驅動。圖／蘋果提供
新款MacBook Air完全重新設計，由新一代M2晶片強勢驅動。圖／蘋果提供

稍早舉辦的WWDC22發表會，除了亮相各平台新的作業系統特色功能、新的M2晶片，不出所料也推出了新的硬體裝置，其中全新設計、外型超纖薄的MacBook Air實在太美了，讓人立刻想要掏出Apple Pay買單！

發表會中亮相了搭載全新M2晶片、完全重新設計的MacBook Air，以及在現有外型規格下升級全新M2晶片的新版13吋MacBook Pro。MacBook Air配備了更大、邊框更窄的13.6吋Liquid Retina顯示器，重量與厚度卻更輕巧纖薄，還有讓人在視訊會議時更清晰動人的1080p FaceTime HD相機、4揚聲器音響系統，以及方便連接並在拉扯時快速斷開的MagSafe充電埠，電池續航力最長可達18小時，除了原有的銀色和太空灰色，這次還新推午夜色和星光色，讓想要兼顧專業度、便攜性，又想要有點與眾不同的使用者，有了全新的選擇。

MacBook Air這次也配備2個Thunderbolt埠，能連接多種配件，以及1個支援高阻抗耳機的3.5公釐音訊插孔。巧控鍵盤配備全高功能鍵列和Touch ID，以及大面積力度觸控板。不同的是，這次MacBook Air提供多種充電選擇，包括全新35W雙USB-C埠小型電源轉接器，讓經常在外移動工作的使用者能同時為2台裝置充電，另外，MacBook Air也首次支援快充，支援67W USB-C電源轉接器，可在短短30分鐘充飽50%的電。

搭載M2的MacBook Air售價1199美元起；搭載M2的13吋MacBook Pro售價1299美元起，2款機型預計今年稍晚正式推出。

全新MacBook Air共推出銀色、星光色、太空灰色和午夜色4種美麗外觀。圖／...
全新MacBook Air共推出銀色、星光色、太空灰色和午夜色4種美麗外觀。圖／摘自發表會
M2晶片為Apple晶片開啟新世代，進一步提升MacBook Air效能。圖／蘋...
M2晶片為Apple晶片開啟新世代，進一步提升MacBook Air效能。圖／蘋果提供
全新MacBook Air也回歸專門用於充電的MagSafe，讓使用者插電時能安...
全新MacBook Air也回歸專門用於充電的MagSafe，讓使用者插電時能安心使用。圖／蘋果提供
全新MacBook Air無比纖薄，厚度僅11.3公釐。圖／蘋果提供
全新MacBook Air無比纖薄，厚度僅11.3公釐。圖／蘋果提供
MacBook Air配備1080p FaceTime HD相機，讓使用者在視訊...
MacBook Air配備1080p FaceTime HD相機，讓使用者在視訊時看起來清晰動人。圖／摘自發表會

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