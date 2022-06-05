我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

奈及利亞天主教堂遭血洗 逾50名信徒喪生

蘋果新MacBook Air將亮相 郭明錤估下半年出貨700萬台

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司預料在6日登場的全球開發者大會（WWDC）發表全新設計的筆電MacBook Air。美聯社
蘋果公司預料在6日登場的全球開發者大會（WWDC）發表全新設計的筆電MacBook Air。美聯社

蘋果全球開發者大會（WWDC）預定美西時間6日上午10時登場，預料將公布iOS 16等作業系統，也可能發表全新設計的MacBook Air。知名分析師郭明錤預測，升級後的MacBook Air今年下半年出貨量預估達600萬至700萬台。

天風國際證券分析師郭明錤5日推文預測，MacBook Air在今年下半年的出貨量可能達600萬至700萬台，前提是如果組裝廠廣達的上海廠產能能在第3季前恢復到防疫封控前的水準。在封控措施實施後，廣達的上海廠兩度發生員工騷動事件，原因是抗議新措施下的工作環境。

郭明錤還指出，由於新的MacBook Air是由兩家代工廠組裝出貨，除廣達外，鴻海為第二合作夥伴，他認為，比起只由廣達出貨的14吋/16吋MacBook Pro，新筆電的出貨狀況會更好。

另外，彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）在上周五（3日）預測，新的MacBook Air將只會提供幾種顏色，而非市場先前傳出會有許多種顏色選項。對此，郭明錤表示他同意葛曼的看法，指出「較可能提供三種標準顏色選項，或許可能增加一種新顏色，而非像市場預期般和iMac一樣的彩虹風格」。

當前的推測是，新的MacBook Air會有一般的太空灰色和銀色、類似香檳金，以及一款藍色選項。

此外，市場預期升級版的13吋MacBook Pro不會像MacBook Air一樣出現在今年的WWDC，原因是中國大陸封控措施的影響，可能使這款筆電延後到今年稍後推出。

分析師 太空 防疫

上一則

退房該掃光旅館備品嗎？房務曝正解：要拿就要全部拿走

延伸閱讀

蘋果第一款頭戴裝置 傳將具備這項突破功能

蘋果第一款頭戴裝置 傳將具備這項突破功能
蘋果WWDC 6日登場 搶先看看可能推出的軟硬體新品

蘋果WWDC 6日登場 搶先看看可能推出的軟硬體新品
蘋果開發者大會倒數 傳發表realityOS、Mac新品

蘋果開發者大會倒數 傳發表realityOS、Mac新品
蘋果想為Apple Watch這處裝鏡頭 網笑：這樣拍照像間諜

蘋果想為Apple Watch這處裝鏡頭 網笑：這樣拍照像間諜

熱門新聞

包括沃爾瑪(Walmart，圖)、家得寶(Home Depot)在內等有公司，2021年員工年薪中位數還不到3萬。美聯社

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

2022-05-31 12:14
在廁所中薄荷很不錯。(取材自pexels)

拯救廁所臭味有妙招 種下這4款植物抑菌又除臭

2022-06-04 01:10
一隻邊境牧羊犬走失了，隔天牠居然帶一群羊回來。 (影片截圖)

邊牧犬走失 田納西主人急瘋 隔天牠竟「拐一堆羊回家」

2022-05-31 05:11
圖為浦東機場一景。(中央社)

他滯留上海浦東機場66天 沒洗過澡、交了100多國朋友

2022-06-01 23:36
澳洲墨爾本健身運動員萊絲莉貼出性感照片。（截圖自Instagram）

澳洲64歲奶奶曬丁字褲翹臀火辣照 不肯刪自認有品味

2022-06-03 02:43
外科醫師鍾雲霓警示，肛門的皮膚很像稚嫩的嘴唇，本來就該有點濕潤與油脂，因此不該粗魯對待它。示意圖。（取材自pexels）

肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

2022-06-05 04:58

超人氣

更多 >
購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下
紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒
澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機