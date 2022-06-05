蘋果第一款頭戴裝置 傳將具備這項突破功能

蘋果預料秋季將發表一款頭戴式裝式，可望成為iPhone之後的另一項突破性產品。美聯社

蘋果 在全球開發者大會將於6日登場之際，正努力開發混合實境（MR）頭戴裝置，目前正在克服一些技術挑戰，力拚讓這款裝置跨越以遊戲玩家為主的小眾市場，擴增為民眾生活一環的大眾市場，成為下一代突破性的產品。

英國金融時報（FT）報導，自稱是「瘋狂科學家」的內普沃想喝一口啤酒，但他戴著虛擬實境（VR ）頭戴裝置時卻看不到瓶子。因此，他找到一種方法，解決在置身於虛擬世界時確看不到真實物體的問題。他創辦的Vrvana公司在Totem原型中，變更了原本用來感應使用者位置的攝影機用途，讓使用者也能看到周遭環境。

這項突破促使蘋果在2017年以3,000萬美元收購Vrvana。連同此次收購，蘋果在過去六年中已在VR和擴增實境（AR）領域進行了十幾樁收購。

外界對這項新產品知之甚少，但Vrvana的「穿透」（pass through）視訊系統將是關鍵功能之一，把VR裝置中的封閉世界，外放出來，讓用戶能看到周遭世界覆蓋著數位影像。內普沃說：「我們重新翻轉了所有東西，首度將AR和VR融合在一個裝置內。」

這些突破讓人相信，蘋果可能會再度推出一款能夠改變科技、媒體和娛樂產業的裝置，就像之前推出的iPod、iPhone 和 iPad。

雖然少有分析師認為，AR會一夕成為主流，但花旗的研究人員預期，到2030年時，將有10億人（約相當於當今的iPhone用戶數）將戴上頭戴裝置，為營收達2兆美元的市場提供支撐。

對於許多人來說，VR把用戶隔絕於現實世界之外的方式，既令人感到不便也反社會性 ，VR玩家受傷的意外事故時有所聞。這些問題導致Meta等公司製造的現有頭戴裝置仍是局限於遊戲玩家的小眾產品。電玩遊戲軟體業者Unity公司的新興工具副總裁韋斯特說：「這是VR的最大問題。」

相較於個人電腦和智慧手機，VR市場仍然很小，目前由Meta主宰。根據研究機構IDC，去年Meta Quest 2頭戴裝置銷量估計達1,000萬台，包辦78%VR市場，也使Meta在了解消費者需求和吸引應用程式開發商使用其平台方面，領先蘋果。

Meta現在有17,000名員工研究元宇宙（metaverse）科技，每季預算約30億美元。執行長祖克柏曾說，高階Cambria頭戴裝置（另一款混合MR裝置，具備類似pass-through的系統），將於今年稍後推出。

但專家指出，VR／AR頭戴裝置若要從小眾遊戲市場，搖身變為數千萬人日常生活的一環，有賴在耗電量、使用者界面和實體舒適度等領域進行各種創新。

騰訊支持的新創公司UltraLeap的資深主管圖里斯預測，使用自然手勢、而非遊戲控制器或操縱桿，對於將AR躍入主流至關重要，「手部追蹤（對AR來說的重要性）就像多點觸控之於iPhone。」

蘋果相對於Meta的優勢，在於該公司整合服務、軟體和硬體的專業知識，包括自行設計超高效能晶片。上百名iPhone應用程序開發人員也準備調整軟體，以便在蘋果MR應用程式「RealityOS」平台上運作。

iPhone AR應用程式開發商ARki創辦人Sahar Fikouhi說，只有蘋果的平台才能接觸到更廣泛的受眾，「我們相信蘋果將成為生產具有大眾市場吸引力頭戴裝置的公司」。ARki主要用於瀏覽3D建築模型。