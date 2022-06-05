蘋果WWDC 6日登場 搶先看看可能推出的軟硬體新品

蘋果的WWDC即將登場，外界關注蘋果將發表的新品。歐新社

蘋果 第33屆全球開發者大會（WWDC）定美西時間6日上午10時開幕，將採線上方式舉行，預期蘋果將公布iOS 16等作業系統，也可能發表一些新硬體。

關於iOS 16的傳聞

過去幾年蘋果新版‌iOS作業系統內容常提前流出，但今年並未如此，有關最新版‌iOS的傳聞也不明確。MacRumors網站引述彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）的報導指出，iOS 16作業系統的新功能包括：

鎖定螢幕介面將獲更新，桌布附有小工具般的功能。

通知功能將獲大幅改善，但細節仍不明朗。

訊息應用程式（App）將有近似於社群媒體的功能，並聚焦於語音訊息。

健康照護App將擴充睡眠追蹤、藥物管理等功能。蘋果也正研發讓用戶掃描藥罐的App，並推出聚焦女性健康照護的新功能。

可望支援蘋果正在為Apple Pay研發的先買後付功能。

關於iPhone 14的傳聞

最快9月問世的iPhone 14 Pro和Pro Max，預期將配備隨顯螢幕。

iPhone14 Pro和Pro Max的狀態列將有所更動，可能捨棄目前的瀏海設計，改為打孔全螢幕設計。

iPhone14系列手機 可能配備車禍偵測功能，一旦發生車禍，手機會自動通報警消，本功能須搭配新的iOS 16作業系統才能使用。

iPhone 14系列手機可能新增衛星緊急通訊服務，能在沒有手機訊號時傳送文字訊息和通報緊急狀況。

有關iPadOS 16作業系統的傳聞

iPadOS 16除了具備前述iOS 16‌多數新功能外，蘋果也正在研發iPad的專屬功能。

蘋果希望iPadOS 16能讓iPad更像筆電而非智慧手機，據傳此次iOS 16‌的升級，將是歷來WWDC所宣布最大規模的更動之一，例如多工作業介面將重新設計，用戶可更輕易地切換工作、並更容易看到哪個App為開啟狀態。用戶也將能調整各視窗的大小。

可能發表的硬體

彭博資訊記者葛曼說，若蘋果不打算在本屆WWDC推出新Mac，可能發表的新硬體則是新的MacBook Air，但中國防疫封控措施帶來的供應鏈問題可能攪局。

下一代MacBook Air可能把設計大幅更動，外觀將類似MacBook Pro，體積更輕薄，可能推出太空灰、銀、香檳、藍等多種顏色，螢幕尺寸約為13.6吋，搭載M2晶片。另外，蘋果可能為MacBook Air配備九或十核心的繪圖處理器（GPU）。