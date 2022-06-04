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蘋果想為Apple Watch這處裝鏡頭 網笑：這樣拍照像間諜

聯合新聞網／綜合報導
Apple Watch 7與上一代相比，邊框縮窄了40%，也讓螢幕區域增大了20%。（取材自蘋果官網）
Apple Watch 7與上一代相比，邊框縮窄了40%，也讓螢幕區域增大了20%。（取材自蘋果官網）

智慧型手表可以測心率、血氧時，還會有什麼新變化？蘋果Apple）的Apple Watch 7與上一代相比，邊框縮窄了40%，也讓螢幕區域增大了20%，亮度也比上一代增加70%。但蘋果其實一直在研究，要如何把鏡頭塞到Apple Watch中。

據媒體報導，蘋果最新的專利披露，想把鏡頭塞在Apple Watch可旋轉的數位表冠中，並可以在螢幕上顯示取景畫面，不過這樣的取景畫面不僅有點「卡卡」，可能還引發侵犯隱私疑慮。

為了可能不要太像「偷拍感」，蘋果還建議用戶，可以將Apple Watch從手腕上拆下來拍照，就像拿起一般手機拍照一樣「自然」。另外，除手表表面變成取景器外，還可以在鏡頭加入光發射器，變成「閃光燈」來輔助使用。

雖然目前這些設計處在專利階段，並未真的實行，仍引起不少果粉討論，笑說戴Apple Watch拍照動作就像間諜一樣，認為應該還要可以拍攝影片才對。專利文件也未提到如何利用數位表冠進行拍攝，外媒推測可能會透過手勢拍照，也讓網友天馬行空地說，或許比出蜘蛛人的手勢就行。

Apple Apple Watch 蘋果

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