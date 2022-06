蘋果想為Apple Watch這處裝鏡頭 網笑：這樣拍照像間諜

智慧型手表可以測心率、血氧時,還會有什麼新變化?蘋果 (Apple )的Apple Watch 7與上一代相比,邊框縮窄了40%,也讓螢幕區域增大了20%,亮度也比上一代增加70%。但蘋果其實一直在研究,要如何把鏡頭塞到Apple Watch中。

據媒體報導,蘋果最新的專利披露,想把鏡頭塞在Apple Watch可旋轉的數位表冠中,並可以在螢幕上顯示取景畫面,不過這樣的取景畫面不僅有點「卡卡」,可能還引發侵犯隱私疑慮。

Apple has been researching how to fit a camera lens into an Apple Watch, and one proposal is to make it part of the familiar Digital Crown. https://t.co/2try62D7oi pic.twitter.com/2mq0lqhqsc