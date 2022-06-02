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聽音樂入眠「睡著就關閉」她教iPhone這功能輕鬆達成

聯合新聞網／綜合報導
手機大師Katarina Mogus發現可以用iPhone聽音樂入睡，利用計時器自動關閉音樂。（翻攝自TikTok）
手機大師Katarina Mogus發現可以用iPhone聽音樂入睡，利用計時器自動關閉音樂。（翻攝自TikTok）

助眠的方法很多種，不少人會邊聽舒服的音樂進入夢鄉，但隨後可能又被不斷放送的音樂「吵醒」，如何在睡著不醒來的狀態下關掉音樂呢？一名女子發現iPhone有這項神奇功能。

手機大師Katarina Mogus日前在抖音（TikTok）拍攝影片表示，「如果你喜歡像我一樣聽音樂入睡，那你一定要做這件事。」此時她正在用iPhone播放Apple Music音樂，隨後利用「控制中心」功能點選「計時器」的功能，設定好秒數後，並選擇「停止播放音樂」，就可在指定的時間結束後停止播放，等於將計時器當成「睡眠定時器」，非常神奇。

聯合新聞網實測，除了Apple Music可以透過「計時器」使用外，像是YouTube、YouTube Music都可使用，甚至連實況App「Twitch」都可以暫停播放。詳細教學步驟如下：

1.控制中心設「計時器」

設定→控制中心→將「計時器」按+號加入就成功囉

註：也可以直接從「時鐘」App進入計時器

控制中心設「計時器」方法。（製圖／聯合新聞網）
控制中心設「計時器」方法。（製圖／聯合新聞網）

2.播放YouTube Music音樂後設定計時器

下滑控制中心點「計時器」→設定時間→「當計時結束」選擇「停止播放音樂」→按下開始倒數→時間到結束音樂播放

註：幾乎播放音樂的App都能使用

播放YouTube Music音樂後，設定計時器方法。（製圖／聯合新聞網）
播放YouTube Music音樂後，設定計時器方法。（製圖／聯合新聞網）

播放YouTube Music音樂後，設定計時器方法。（製圖／聯合新聞網）
播放YouTube Music音樂後，設定計時器方法。（製圖／聯合新聞網）

@katamogz #iphonehacks #iphonetips #iphonetricks #applehacks #appletips #appletricks #iphone #apple #techtok ♬ Hung Up (SDP Extended Vocal) [Edit] - Madonna

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