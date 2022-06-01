蘋果2022 WWDC秀「白劉海」？看新版MacBook Air五亮點

蘋果2022年全球開發者大會（WWDC）6月6日舉行。（翻攝自蘋果官網）

蘋果 （Apple）2022年全球開發者大會（WWDC）將於6月6日至10日舉行（台灣時間為6月7日凌晨1點起），可從官網或YouTube觀看直播。期間將有iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9、tvOS 16及macOS 13等軟體介紹外，可能還有新版MacBook Air、AR/VR 頭戴式裝置等硬體，但後者被外媒打臉「將會延遲」。《聯合新聞網》整理這次可能出現的「硬體」亮點。

外媒發現，只有M1版MacBook Air延遲出貨。（翻攝自推特）

新款MacBook Air有白劉海

2020年末推出的M1版輕薄MacBook Air至今也隔了1年多，因此外界推測此次會出升級版的MacBook Air，也觀察到M1版MacBook Air的出貨時間延後到6月8日，但其他M1版的產品都在2至3天內出貨，更加深WWDC推出的可信度，而此次MacBook Air將有5大亮點：

新版MacBook Air外型重新打造，與M1版本外型有很大的不同。（翻攝自darvikpatel推特）

有部落客貼出MacBook Air的渲染圖，邊框變得更窄，並有「白色劉海」。（翻攝自darvikpatel推特）

新版MacBook Air的渲染圖，可見MagSafe接孔回來了，顏色也從3色變為多彩選擇。（翻攝自darvikpatel推特）

媒體報導，蘋果日前已在董事會上展示AR/VR頭戴式裝置，意即處在最後階段，將有望亮相，不過彭博記者Mark Gurman隨後改口指稱該產品遭遇技術上的問題，將會延遲推出。

知名分析師郭明錤也認為蘋果不會在WWDC發表AR/VR頭戴式裝置，表示若在這時間推出，恐怕會讓其競爭對手快速複製AR/VR的相關硬體及系統設計。