我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

蘋果分散風險 傳首度將部分iPad產能 由中國移往越南

編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果在中國上海的門市。 (歐新社)
蘋果在中國上海的門市。 (歐新社)

日經新聞引述消息人士報導，在上海及其周邊地區為防疫清零實施嚴格封控之後，蘋果（Apple）首度將iPad的部分產能，由中國移往越南。蘋果並且要求多家零件供應商必須建立一定安全庫存，以備未來再遇短缺和供應受阻時可以應急。

日經引述知情人士，提到中國的比亞迪協助蘋果在越南建立生產線，很快就將開始在越南生產蘋果的知名平板電腦。比亞迪是iPad的主要組裝代工廠之一。

據了解，蘋果長期以來就一直有計畫將一部分的iPad移到中國以外地區製造。去年1月，蘋果已經準備在越南展開布局，不料幾個月後當地突然爆發新冠大流行，以致計畫延宕。

越南在iPad的生產線也設立起來之後，加上先前已經有的AirPods生產線，就承包了兩大蘋果主要產品的部分產能。日經說，這不僅反映蘋果力圖分散供應鏈，也凸顯越南對蘋果的重要性愈來愈高。

蘋果去年iPad出貨量5,800萬台，絕大多數的iPad供應鏈集中在中國。

蘋果要求供應商準備印刷電路板、機械與電子零組件的安全庫存，特別是這些零件如果是在上海周邊區域製造的話。因為這次封控期間，這些品項奇缺且物流延誤。針對即將上市的iPhone系列新機製造過程，蘋果敦促供應商儘速行動，功率相關晶片等零件必須確保供應。

蘋果希望也找這次封控管制以外地區供應商，幫忙準備未來數月零件供應，讓近期零件不再斷炊。日經說，此備援要求，適用於所有蘋果產品的製造生產。

蘋果 越南 供應鏈

上一則

1個月獲2獎 烏克蘭護國神犬再奪坎城「金棕櫚狗狗獎」

下一則

遇到「假陽光」其實愛套話陷害人的同事 該怎麼應對？

延伸閱讀

你是遊戲玩家嗎？第5代iPad Air 3族群最好用

你是遊戲玩家嗎？第5代iPad Air 3族群最好用
比亞迪洽購6座非洲鋰礦 為未來10年電池作準備

比亞迪洽購6座非洲鋰礦 為未來10年電池作準備
比亞迪傳豪買6座非洲鋰礦 覆蓋其未來十餘年電池需求

比亞迪傳豪買6座非洲鋰礦 覆蓋其未來十餘年電池需求
中國蘋鏈供應商 轉進越南設廠

中國蘋鏈供應商 轉進越南設廠

熱門新聞

谷愛凌現身坎城紅毯。

谷愛凌現身坎城紅毯 魔力轉圈圈引攝影師狂拍

2022-05-27 22:12
包括沃爾瑪(Walmart，圖)、家得寶(Home Depot)在內等有公司，2021年員工年薪中位數還不到3萬。美聯社

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

2022-05-31 12:14
三名漁民在南非釣到一隻超巨魚，長達3.6公尺、重達621公斤。（取材自Instagram／ pulsatorlures）

3漁夫搏命半小時釣「621公斤巨魚」每磅價值3.1萬元

2022-05-24 23:52
貓咪們聞到貓薄荷的氣味紛紛倒下。(取材自推特@pakaguchi)

怎麼會這樣 種「貓薄荷」驅蚊 意外淪大型哈草現場

2022-05-28 01:10
2009年時任總統歐巴馬在白宮橢圓形辦公室被一名5歲非裔小男孩「摸摸頭」的詼諧照片，曾在白宮懸掛多年。當年的小男孩今年18歲了，27日剛自高中畢業。歐巴馬官網27日公布了一段溫暖視頻，內容正是歐巴馬透過視訊隔海問候已長大成人的那名男孩。(CBS電視台截圖)

影／歐巴馬13年前被「摸摸頭」如今那個小男孩18歲了

2022-05-27 21:50
一隻邊境牧羊犬走失了，隔天牠居然帶一群羊回來。 (影片截圖)

邊牧犬走失 田納西主人急瘋 隔天牠竟「拐一堆羊回家」

2022-05-31 05:11

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫