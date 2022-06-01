女研究員進入元宇宙 不到1小時就被「性侵」：很不安

一名在元宇宙遭強暴的研究員表示，當另一名用戶碰到妳的時候，手部的控制器會振動，所以在遇到虛擬攻擊時，會產生非常不知所措甚至令人不安的感覺。 示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels）

一名女研究員登入元宇宙 後，參加Horizon World私人聚會遭其他用戶「侵犯」，她事後表示，「整個經歷很不知所措和難以理解」。

據「都市日報」報導，一名21歲女研究員為了研究元宇宙平台上的使用者行為，戴上VR 眼鏡進入虛擬實境中取材，當她受邀參加Meta VR平台Horizon World的私人聚會，同一個房間的用戶要求她禁用她的安全氣泡設置，此裝置可以防止他人靠近，也允許用戶改變聲音並掩飾性別等。

這名用戶一直跟她說，「轉過去，我才可以從後面做」，而其他用戶都看得到他們。她事後在報告中表示，「這種性行為是非自願的」，並將那次經歷描述為「不知所措」和「難以理解」。她說，當另一名用戶碰到自己的時候，手部的控制器會振動，所以在遇到虛擬攻擊時，會產生非常不知所措甚至令人不安的感覺。

她還在報告中表示，一些少數族群與女性在Horizon Worlds中經歷過恐同和種族誹謗，他們還在平台上目睹了槍擊案。事實上，這不是第一起女性在虛擬實境中遭性侵 犯的案例，有一名心理治療師兼研究員妮娜（Nina Jane Patel），2021年就在報告中說她在Horizon Worlds上遭性侵。

很多人會很快地將虛擬實境中的攻擊視為沒有發生過的事，不過，根據BBC報導，相同研究團隊中的維姬（Vicky Wyatt）說，「這也算實際攻擊，因為這確實對用戶造成影響了」。

Meta去年宣布投入100億美元開發元宇宙項目，雖然元宇宙技術正在如火如荼地開發中，但Meta是否顧及這些平台上的安全功能還有待觀察。